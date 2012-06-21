І саме в тому вигляді, в якому працює нині. «Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму, і для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, а мати їх на два-три місяці просто нема сенсу. Відповідно ми вже заклали гроші у проєкт держбюджету за цим напрямом на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити і для інвестицій та розвитку, і для рефінансування», — запевнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представників Американської торговельною палати, яка об’єднує найбільших інвесторів і міжнародні компанії, що працюють в Україні.

Денис Шмигаль розповів про кроки уряду, спрямовані на поліпшення інвестиційної привабливості України. Він нагадав, що днями команда UkraineInvest презентувала новий інвестиційний гайд. «У ньому можна знайти в електронному вигляді всю інформацію, яка цікавить інвесторів, про кожну галузь української економіки. Ми й далі наповнюватиме його, він оновлюватиметься щоквартально», — запевнив глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, уряд працює над полегшенням для бізнесу за тими показниками, які формують рейтинг Doing Business, і над реалізацією структурних маяків, що містяться у програмах міжнародних фінансових партнерів України.

Ще одним кроком для поліпшення інвестиційної привабливості України Прем’єр-міністр назвав розроблення національної економічної стратегії-2030, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ми формуємо візію та кроки, робимо аудит держави, щоб до кінця цього року сформувати першу в історії України десятилітню стратегію. Ми робитимемо це публічно із залученням асоціативних структур, експертів і представників бізнесу», — наголосив очільник уряду.

Уже розпочато консультації з фахівцями щодо утворення фондового ринку в Україні. Прем’єр висловив сподівання, що представники Американської торговельної палати активно долучаться до цього процесу.

«Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему й за рік вийдемо на створення фондового ринку», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував усім компаніям, які працюють та інвестують в Україну. Він запросив Американську торговельну палату та інші бізнес-асоціації до системного діалогу.

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«Урядового кур’єра»