Вчора відбулася презентація Програми з підтримки фінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств «Додай енергії твоєму бізнесу». Про це повідомляє Урядовий портал.

Фінансування Програми передбачено на суму 7 млн євро у межах Проекту Уряду Німеччини «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор», наданої через Німецький банк розвитку KfW, та за підтримки ЄС.

«Мінфін продовжує залучати міжнародну фінансову допомогу: завдяки підтримці Уряду Німеччини та ЄС Мінфін має можливість запропонувати банкам України та малому і середньому підприємництву кредитний ресурс у національній валюті на 7 млн євро. Це дозволить убезпечити підприємців від валютних коливань та утримати їх стабільність в аспекті енергоефективності. В умовах російської збройної агресії проти України нова Програма з фінансування енергоефективних інвестицій «Додай енергії твоєму бізнесу» може стати рятівним жилетом для багатьох українських підприємств», – розповів заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Головна мета Програми – підтримка фінансування енергоефективних інвестицій бізнесу з метою зменшення споживання енергії та викидів СО2, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств та захисту довкілля.

«Уряд Німеччини залишається надійним партнером України особливо в складні часи повномасштабного вторгнення на її територію. Ми завжди надавали підтримку українським підприємцям і продовжимо робити це надалі. Сьогодні, щоб вистояти у цих надзвичайно складних умовах відсутності достатнього енергозабезпечення та гарантувати функціонування мікро- малого та середнього бізнесу, підприємцям потрібно бути гнучкими та щодня знаходити нові рішення. І Уряд Німеччини готовий їм в цьому допомогти», – наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Кошти будуть розподілені між двома банками-партнерами: Укргазбанк – 4 млн євро та Банк Львів – 3 млн євро. Важливо, що завдяки фінансовій допомозі ЄС у межах ініціативи EU4Business, що спрямовується на компенсацію збитків Фонду розвитку підприємництва (ФРП) від валютних коливань, кошти банкам-партнерам та підприємцям будуть надавати у гривні.

Хто може долучитися до Програми «Додай енергії твоєму бізнесу»?

Мікро-, малі та середні підприємства, що:

здійснюють свою діяльність понад 1 рік;

мають позитивну кредитну історію;

їх інвестиційний проект у сфері енергоефективності має забезпечити мінімальне зниженняСО2 на 20%.

Малі та середні підприємства України мають бути резидентами та разом зі своїми власниками або учасниками не перебувати під санкціями України, ЄС, Ради безпеки ООН та Німеччини.

Як взяти участь?

Підприємство має звернутись до одного з банків-партнерів та надати необхідний пакет документів, на підставі яких та відповідно до критеріїв прийнятності Програми банк приймає рішення щодо видачі кредиту.

Максимальна сума кредиту – до 500 тис. євро у гривневому еквіваленті. Максимальний строк інвестиційного кредиту – 5 років.

«В умовах зростання цін на енергоносії в Україні та в усьому світі важливість Програми є напрочуд високою. Перші кредити в рамках Програми будуть надані для енергозабезпечення малих та середніх підприємств України шляхом закупівлі альтернативних джерел живлення для забезпечення безперебійної роботи малих та середніх підприємств України. А це сотні збережених робочих місць, а отже сотні щасливих українських родин. Позику від Уряду Німеччини надано на 30 років, тож проект буде довготривалим», – зазначив виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

У заході також взяли участь координатор проектів у секторі конкуренції та економічної співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Ірина Губарець, Голова Представництва Офісу KfW в Україні та Молдові Лоренц Гесснер, заступник керівника Проекту, IPC Оксана Козак, представники банків та бізнесу.

Довідково

Проект «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» реалізується у межах Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України, KfW та Фондом розвитку підприємництва, укладеної 25.07.2022, і є продовженням проекту «Підтримка малих і середніх підприємств», реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті. У рамках проекту було профінансовано малі та середні підприємства України на загальну суму понад 1,4 млрд гривень.