Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На реалізацію безкоштовних медикаментів місцевим жителям у рамках державної програми «Доступні ліки» аптеки Донецької області отримали 10 мільйонів 550 тисяч гривень. І завдяки цьому, починаючи з квітня, всім, хто скористався такими послугами, вже виписали 208 тисяч 543 електронних рецепти. Досі відповідну угоду з Національною службою здоров’я у регіоні підписали 52 аптечних мереж Донеччини, а отримати ліки за електронними рецептами донеччани можуть у 310 аптеках.
Закономірно, найбільше електронних рецептів виписують у великих містах області – Маріуполі, Краматорську та Слов’янську. Також прогнозовано, що найчастіше послугами програми «Доступні ліки» користуються люди похилого віку, яким за 65 років. За даними НСЗУ, найбільше – 82% рецептів для жителів краю виписали на ліки від серцево-судинних захворювань. На другому місці цукровий діабет другого типу – 16%, далі бронхіальна астма – 3%.
Отримати електронний рецепт тутешні жителі мають можливість у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, із яким у пацієнта підписана декларація. А той, хто ще не обрав свого лікаря, може її підписати під час найближчого візиту до медичного закладу, заодно отримавши там електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».