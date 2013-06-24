Уряд ухвалив рішення про розширення програми «Доступні ліки» на всі аптеки, які працюють в державі. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів, 13 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду зазначив, що для підтримки українців у зимовий час, Уряд продовжує реалізацію ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зимова підтримка». В її межах оновлено та модернізовано програму «Доступні ліки».

«Сьогодні Уряд приймає постанову, за якою скористатися програмою «Доступні ліки» можна буде в кожній аптеці нашої країни. Це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку нашої країни», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він додав, що за цією програмою українці можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних виробів та препаратів.

Також Глава Уряду зазначив, що українці продовжують подавати заявки на отримання допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» - їх надійшло вже більш ніж 6,8 мільйона. Денис Шмигаль наголосив, що виплати за цією програмою вже почалися і гроші надходять на рахунки громадян.