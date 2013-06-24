Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 86 українських виробників. До оновленого Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, внесено продукцію ще 24 вітчизняних виробників.

«Підтримка українського виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні — основа нашої державної політики. Одна зі складових цієї політики — програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки локального виробника. На сьогодні агрокомпанії можуть отримати 25% компенсації за куплену сільгосптехніку вже 86 виробників — це майже 8 тисяч номенклатурних позицій», — зазначила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед доданих до оновленого переліку вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, зокрема такі позиції: трактори, тракторні причепи, жниварки, ґрунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, глибокорозпушувачі, борони­лущильники, культиватори для суцільного поверхневого обробітку ґрунту) та інше.

У міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік оновлюватимуть. Щоб виробника внесли в перелік, він має подати заявку та документи до неї в Мінекономіки.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання,К агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки. На сьогодні у програмі бере участьК31 банк.

Нагадаємо, перші три агропідприємства вже отримали компенсаціюКза придбану сільгосптехніку українських виробників на загальну суму 220 тисяч гривень, повідомляє Мінекономіки.