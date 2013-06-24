Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка розширює та актуалізує тарифи за пакетом медичних послуг з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідні зміни внесено до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лікування безпліддя та забезпечення доступу до сучасних медичних послуг у сфері репродуктивного здоров’я є одним із пріоритетних для держави напрямів. Відповідно, перегляд тарифів на пакет медичних послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)» є необхідним кроком з огляду на зростання витрат на реалізацію окремих етапів лікування. Відтепер за один повний цикл штучного запліднення держава сплачуватиме 84 826 гривень за одного пацієнта.

Рішення Уряду дозволить удосконалити надання медичних послуг з лікування безпліддя, підвищити їхню якість та залучити більшу кількість надавачів по всій країні, забезпечивши ширший доступ пацієнтів до цієї послуги.

Зокрема, змінилася вартість на передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріонів, що є важливим фактором для отримання позитивних результатів. Також для якіснішого виконання всіх етапів лікування розширено перелік необхідних послуг, які надаватимуться за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій», а саме:

послуги кріозаморозки статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

кріозберігання статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

доімплантаційний генетичний скринінг.

Крім цього, перелік лікарських засобів, необхідних для лікування безпліддя, доповнено 25 новими позиціями.

Нагадаємо: з початку 2024 року 346 українок отримали безоплатно послуги за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)». 130 жінок, за даними ЕСОЗ, завагітніли після отримання послуг за цим пакетом.

Безоплатну медпослугу надають 18 медзакладів, які уклали договори з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), у 8 областях країни: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській, Рівненській та Чернівецькій.

Список закладів охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій», можна знайти на сайті НСЗУ/