11 жовтня після етапу бета-тестування офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек». Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на бізнес-форумі «Зроблено в Україні», передає пресцентр Урядовий портал.

«За час бета-тестування програми, який тривав з 2 вересня, українці випустили понад 2 мільйони карток. Понад мільйон людей бачать кешбек у Дії, а це — 73,2 млн грн. До нас доєдналися 11 банків, сотні представників рітейлу та тисячі виробників, які додали 260 тисяч товарів. Зараз ми можемо сказати, що програма працює коректно, ми протестували всі системи, здійснили необхідні налаштування. І відсьогодні запускаємо «Національний кешбек» вже повноцінно, стартує рекламна кампанія. Ми продовжимо надавати технічну підтримку нашим партнерам, зокрема і новим рітейлерам і виробникам, що продовжують доєднуватись до програми», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, основні торгівельні мережі вже маркують свої магазини, де діє програма, і позначають на полицях товари, на які нараховується «Національний кешбек». Споживачі бачать в Дії нарахований кешбек на наступний день після здійснення покупки.

«Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.

«Нам важливо формувати культуру плекання українського продукту. Особливо знаючи в яких умовах його інколи створюють — поряд із лінією фронту, під обстрілами, при блекаутах. Створюють за будь-яких умов. Тому нам важливо виховувати у собі цей споживчий патріотизм, бо він допомагає українському бізнесу розвиватися. Окрім того, до 40% вартості українського товару повертається податками в бюджет, тож купуючи українське, ми допомагаємо Збройним силам», — відзначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Остання умова щодо позначення в Дії картки для виплат “Національного кешбеку” є необхідної для отримання виплати. Тим, хто відкрив картку для виплат в банку, але не позначив її в Дії, необхідно це зробити.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.

Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно та ін. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Довідково

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проекту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України і Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.