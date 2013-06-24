У квітні 2024 року Експортно­кредитне агентство застрахувало банківські кредити чотирьох експортерів обсягом 46 млн грн, підтримавши виконання контрактів на суму 1,07 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

«Підтримка і розвиток переробних підприємств, які експортують продукцію в інші країни, — один із пріоритетів державної політики «Зроблено в Україні». І зусилля уряду та міжнародних партнерів дають результати. Минулого місяця обсяг експорту українських товарів за кордон встановив рекорд за весь час від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну і досяг довоєнного рівня. Ми й далі робитимемо все можливе, щоб бізнес збільшував обсяги виробництва, створював нові робочі місця та залучав інвестиції в реальний сектор економіки», — наголосив Тарас Качка.

Із початку року 18 застрахованих в ЕКА експортерів забезпечили надходження 1,7 млрд грн експортної виручки. Одна гривня страхової відповідальності ЕКА за підсумками чотирьох місяців конвертується у 12,4 грн підтриманого експорту.

У квітні своїх клієнтів­експортерів в ЕКА застрахували Укргазбанк (сума кредитних договорів — 27 млн грн, обсяг підтриманого експорту — 1,02 млрд грн) та Ощадбанк (19 млн грн та 45,7 млн грн відповідно).

Підприємства, що працюють у Львівській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях та місті Києві, експортують продукцію у Словаччину (на 504,2 млн грн), Естонію (252,1 млн грн), Польщу (252,1 млн грн), Румунію (45,69 млн грн), на територію країн Бенілюкс (12,7 млн грн) та у Францію (4,65 млн грн). Товари, які вони виробляють і продають за кордон, — це деревина та вироби з неї, а також вироби з чорних металів.

Від початку втілення програми підтримки експортерів, яку ініціювало Міністерство економіки 2022 року, а ЕКА реалізовує разом з банками­партнерами, обсяг підтриманого агентством експорту становить 12,72 млрд грн.

Джерело: Міністерство економіки