Норвезький уряд уповноважив Норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються, інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дасть змогу знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

2024 року уряд Норвегії має намір спрямувати майже 250 мільйонів норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну. Фінансування буде надано в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

«Залучення приватного капіталу вкрай необхідне для підтримки проєктів відбудови та відновлення. Дякую уряду Норвегії за це рішення, яке не лише відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії із залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 мільярдів євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями й агенціями розвитку», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Norfund робить інвестиції в акціонерний капітал, що пов’язано з вищими ризиками, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку і багатосторонні банки. Як інвестиційний фонд Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою зеленого переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку.

За словами міністра міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм, Norfund має досвід роботи на ринках з високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору у проєкти відновлення. Зокрема це допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 мільярдів норвезьких крон на період 2023—2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою роблять щорічно відповідно до потреб України. 2023-го було розподілено приблизно 19,9 мільярда норвезьких крон із програми підтримки Нансена: 8,9 мільярда — цивільної та гуманітарної підтримки та 11 мільярдів — військової, повідомляє Мінекономіки.