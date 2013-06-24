Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускає нову ініціативу, спрямовану на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку. Цей проект допоможе молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) реалізувати свій потенціал на ринку праці, надаючи їм необхідні навички для затребуваних професій у найдинамічніших галузях економіки. Крім того, ініціатива передбачає підтримку жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки. Ініціатива спрямована на зміцнення партнерства між приватним сектором і навчальними закладами професійно-технічної освіти, надання стимулів приватному сектору з метою створення ними нових робочих місць та забезпечення шукачів роботи необхідними навичками для працевлаштування в перспективних галузях економіки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«USAID прагне сприяти економічному розвитку України через наші інвестиції у розвиток професійних навичок населення відповідно до потреб ринку, а також шляхом залучення приватного сектора до цього процесу. Таким чином ми не лише докладемося до розширення можливостей для шукачів роботи і допоможемо бізнесу, але й зробимо вагомий внесок у відновлення економіки в країні та підвищення її кадрового потенціалу», — коментує Джулі Конен, Директор Місії USAID в Україні.

Ця ініціатива реалізується у партнерстві з Міністерством економіки України і буде пріоритетно зосереджена на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців для критично важливих для відновлення України галузей, таких як будівництво та логістика.

Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко підкреслила нагальність ініціативи, зазначивши: «Брак кадрів нині є однією із головних проблем для бізнесу. Уряд розв'язує це питання через програми навчання та перенавчання. За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки. Нова програма USAID сприятиме покращенню ситуації на ринку праці у ключових секторах, таких як будівництво та логістика».

Ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет $230 000, та триватиме в період з листопада 2024 року до 30 червня 2025 року.

Компанії та організації заохочуються подавати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи.

Компонент 1: Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.

Компонент 2: Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.

Компонент 3: Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.

Компонент 4: Розширення професійних можливостей і працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.

Компонент 5: Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.

Компонент 6: Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.

Компонент 7: Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Компонент 8: Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.