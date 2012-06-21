Програма Президента України «Велике будівництво» забезпечує нині майже 190 тисяч робочих місць з урахуванням будівництва доріг та ремонту автошляхів. Про це під час онлайн-брифінгу в будинку уряду повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Кількість об’єктів, запропонованих областями до цієї програми у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів, дитсадків та спорткомплексів загалом становить 375. З них 137 шкіл, 116 садочків і 122 спортивних об’єкти. Більшість шкіл планується ввести в експлуатацію до 1 вересня цього року, а всі інфраструктурні проєкти мають запрацювати до кінця року.
Програма реалізується за кошти Державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів. Водночас міністр повідомив, що у травні поки спостерігається певне відставання від графіків проведення робіт. Також, у зв’язку з перерозподілом коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу, бюджет Державного фонду регіонального розвитку скоротився з понад 7 мільярдів гривень до 4,87 млрд грн.
Розроблений Мінрегіоном проєкт розпорядження «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року» з урахуванням змін, внесених до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», було схвалено 13 травня на засіданні Кабінету Міністрів.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»