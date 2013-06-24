Для українців, які мають невеликі доходи і потребують підтримки від держави, діють програми допомоги. Одна з найзатребуваніших — програма житлових субсидій. Протягом опалювального сезону 2024—2025 нею скористалися майже 1,6 мільйона домогосподарств. Загальна сума профінансованих субсидій становила понад 12,5мільярда гривень.

«російська агресія завдає колосальної шкоди Україні та українцям. Навіть в умовах війни держава продовжує адресно підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Програма житлових субсидій — це наша відповідь на виклики. Вона одна з найзатребуваніших серед українців, а також найбільш дієва й ефективна», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначимо, що така підтримка доступна не тільки під час холодів. Звернутися по субсидію до Пенсійного фонду можна в будь-який місяць року. Виплату призначають з місяця звернення, а розраховують двічі на рік — на опалювальний і неопалювальний сезон. У разі зміни цін і тарифів на комунальні послуги повторно звертатися не треба, перерахунок розміру субсидії проводиться автоматично.

Тож якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж, вона може подати документи для призначення субсидії одним зі способів: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України; через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток Пенсійного фонду; через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»); у центрах надання адміністративних послуг; через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Подаючи заяву, слід зазначити всіх зареєстрованих, а також вказати тих, хто фактично проживає у квартирі або будинку. Якщо на день звернення по призначення субсидії хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, у відповідному полі декларації зазначте, що його потрібно вилучити зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не враховуються. Тобто якщо в житловому приміщенні прописано троє людей, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більш як 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка, повідомляє Мінсоцполітики.