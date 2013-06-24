За підсумками 2024 року очікується зростання ВВП України на 4%, із яких 0,64%, або більш як 88 млрд грн, — підсумки реалізації політики «Зроблено в Україні». Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Переробна промисловість вийшла в лідери за сплатою податків. За підсумками трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% загального збору до зведеного бюджету України. А зростання сплати податків за перші дев’ять місяців становило 19,6% порівняно з аналогічним періодом торік», — зауважилавона.

Цього року уряд зосередився на трьох ключових напрямах для збільшення частки переробної промисловості у ВВП: розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, сприяння несировинному експорту.

Для бізнесу діють програми компенсацій 15% та 25% за купівлю української техніки. Пільгова іпотека «єОселя» сприяє зростанню попиту на будівельні матеріали.

Попит громадян на українські товари стимулює програма «Національний кешбек». За підрахунками Retail Association of Ukraine, у перші місяці її реалізації продажі певних продуктів зросли в кількості на 9,5%, повідомляє Мінекономіки.