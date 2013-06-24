Міністерство фінансів оновило Матрицю реформстаном на кінець червня. Це — аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оновлена Матриця реформ включає 314 реформаційних заходів, яким відповідає 520 індикаторів до виконання. Усі заходи представлені в таких офіційних документах як:

Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;

Програма МВФ Extended Fund Facility;

План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;

Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Серед пріоритетних напрямів: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

Впровадження заходів із Матриці реформ сприятиме євроінтеграційному шляху України, посиленню конкурентоспроможності економіки, а також дозволить залучити фінансову підтримку, яка передбачена вищезазначеними програмами співпраці.

Збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене, по-перше, переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами, по-друге, врахуванням заходів на наступні роки. Раніше інструмент включав умови переважно на 2024 рік.

Матриця реформ є робочим інструментом, який буде і надалі коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами.

У частині виконання умов та рекомендацій, Матриця реформ відстежує результати з початку 2024 року. За перше півріччя Україна вже виконала 108 індикаторів з 520. Зазначимо, що Міністерство фінансів відповідальне за 49 індикаторів, із яких вже виконано 17.

Уряд України презентував сайт Матриці реформ у червні 2024 року. Міжнародні партнери, у тому числі члени Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, привітали дану ініціативу та відзначили прозорість України у виконанні умов програм співпраці.

Інструмент дозволяє громадянам України, іноземним партнерам легко і швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.

Максимальна відкритість і публічність процесу виконання реформаційних заходів є пріоритетом Мінфіну й Уряду. Міністерство фінансів України визначено відповідальним за моніторинг заходів у межах Матриці реформ.