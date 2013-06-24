Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович взяла участь у міжнародній онлайн-конференції «Безбар’єрне майбутнє для кожної дитини», яка була організована Урядом Швеції та Радою міністрів Північних країн у межах головування Швеції в Раді у 2024 році. Захід зосередив увагу на питаннях інклюзії, підтримки дітей з інвалідністю у сімейному середовищі та обміну практиками, які успішно застосовуються в різних країнах Європи. Серед учасників заходу були також Генеральний секретар Ради міністрів Північних країн Карен Еллеманн, Міністр соціальних служб Швеції Камілла Вальтерссон Грьонвалль та Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У своєму виступі Оксана Жолнович наголосила на тому, що забезпечення права кожної дитини на виховання у сімейному середовищі є одним із пріоритетів соціальної політики України.

«Щасливе дитинство кожної дитини — основа майбутнього процвітання України. Сьогодні програми Уряду спрямовані на те, щоб кожна дитина мала шанс зростати в сімейному оточенні. У цьому контексті діяльність Міністерства спрямована на два ключові завдання: створення умов для зростання дітей у сімейному середовищі та розробку підходів, які дозволяють уникнути їхнього потрапляння до інституцій», — наголосила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінсоцполітики активно працює над заходами, які спрямовані на запобігання потраплянню дітей до інституцій, зокрема через розширення програм підтримки сімей (запровадження виплати «Дитина не одна», впровадження ініціативи «муніципальна няня», розвиток послуги денного догляду для дітей з інвалідністю та послуги раннього втручання тощо).

Також у відповідь на виклики війни та зростання рівня психоемоційного виснаження серед сімей в Україні було створено мережу Центрів Життєстійкості. Серед послуг, які можуть отримати в таких центрах українці, — «Відповідальне батьківство».

Також Уряд впроваджує програми та цифрові рішення, які підтримують дітей, що втратили батьків, і родини, які їх виховують. Серед ключових ініціатив — портал Україна для кожної дитини, розширення можливостей для тимчасового влаштування дітей у сім’ї, субвенція на придбання житла дитячим будинкам сімейного типу (великим прийомним родинам).

Всі ці програми є частиною комплексного підходу, спрямованого на підтримку сімей і забезпечення кожній дитині можливості зростати в сімейному середовищі.

У межах заходу обговорювалися ключові ініціативи у сфері інклюзії дітей з інвалідністю, які реалізуються в країнах Північного та Балтійського регіонів, Україні та на рівні Європейського Союзу. У фокусі: ресурси для раннього втручання, програми підвищення кваліфікації фахівців та розвиток інклюзивної освіти.

Розгляд цих питань сприяє виконанню Меморандуму про взаєморозуміння між урядами Швеції та України, підписаного для співпраці у сфері соціальної політики та захисту прав дітей.