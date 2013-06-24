Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер підписали Спільну декларацію про оновлення та продовження програми розвитку бізнесу для малих та середніх підприємств «Партнерство у бізнесі з Німеччиною». Програму спрямовано на встановлення ділових контактів між українськими підприємцями та німецьким бізнесом і громадами, що сприятиме розвитку МСП.

«Ми оновлюємо програму співпраці з Німеччиною та продовжуємо її чинність на три роки. Вона сприятиме налагодженню довгострокового партнерства, обміну досвідом, підвищенню кваліфікації українських підприємців, а також відкриватиме нові можливості для реалізації спільних проєктів», — наголосила Юлія Свириденко.

У межах програми Міністерство економіки та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) упродовж наступних трьох років організовуватимуть конкурси для керівників українських МСП. Переможці матимуть змогу пройти навчання онлайн та в Німеччині, взяти участь у практичних семінарах, відвідати німецькі компанії та встановити безпосередні бізнес-контакти.

Співпраця між Україною та Німеччиною з розвитку малого та середнього бізнесу триває вже понад 20 років. За цей час майже 1900 українських менеджерів пройшли навчання, що допомогло їм інтегрувати найкращі міжнародні бізнес-практики та розширити експортні можливості.

Програма не лише підтримує розвиток українського підприємництва, а й працює задля відбудови нашої країни. Міністерство економіки висловлює вдячність уряду Німеччини та GIZ за підтримку функціонування українського бізнесу і закликає підприємців скористатися можливостями програми, повідомляє Мін економіки.