Швидке відновлення критичної та житлової інфраструктури, підтримку людей та створення робочих місць в Україні обговорили під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.

Як наголосив очільник уряду, Україна потребує швидких рішень щодо багатьох питань. Адже за останній місяць до нашої країни повернулося більше громадян, ніж виїхало. За словами Прем’єр-міністра, основну увагу України й міжнародних організацій слід зосередити на проєктах відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у галузях освіти та охорони здоров’я і реконструкції житлового фонду.

Денис Шмигаль порушив питання розмінування територій. Він наголосив, що Україна потребує необхідної техніки та допомоги спеціалістів. Сторони обговорили розвиток малого й середнього бізнесу.

Ахім Штайнер зазначив, що ПРООН зацікавлена в реконструкції та розвитку України і його команда у співпраці з урядом і державними інституціями вже працює над рішеннями з оприлюднених питань.