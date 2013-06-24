Фахівці ГУР МО України використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули і блогера Ігоря Лаченкова та пожертвам українців на “народний байрактар”, кошти з якого були спрямовані на закупівлю супутника за запитом Міністерства оборони України.

Результати ― просто космос!

Дуже важливо, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної росії.

За період використання “народного супутника” та доступу до сузірʼя супутників ICEYE наші фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них: 370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази.

Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

“Народний супутник” дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом.

Величезна перевага космічного апарата ICEYE ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у “зеленці” механізованих підрозділів противника з його технікою.

Як думаєте, що з ними відбувається потім?

Сила “народного супутника” спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для росії, і ціна її агресії буде зростати!

Наша безмежна вдячність кожному громадянину, хто долучився до благодійного проєкту Фонду Сергія Притули ― це одна з найкращих інвестицій в обороноздатність України!

Народний супутник працює і далі на Перемогу України.

Допомагайте українській армії!

Слава Україні!