Кожне досягнення людства починалося з мрії. А хто з нас не мріяв літати?! Здається, немає заповітнішого бажання, ніж просто полетіти. І ширяти в небесному просторі, як птах, насолоджуючись невагомістю, свободою, радістю польоту.
Тема конкурсу юних художників, який нинішнього року оголосила Міжнародна авіаційна федерація, так і звучить: «Моя мрія — літати!» Захід організували задля розвитку і популяризації дитячої художньої творчості на тему повітроплавання, пробудження у дітей інтересу і любові до природи, повітряної стихії.
Малюнок Віри Виноградної, вихованки позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради, увійшов до дев’ятки найкращих робіт, які буде представлено на виставці у Швейцарії (м. Лозанна). Творча робота талановитої дівчинки посіла третє місце у віковій категорії від 6 до 9 років на національному етапі міжнародного конкурсу юних художників, оголошеного Авіаційною федерацією.
Вітаючи Віру з перемогою, її колеги по навчальному закладу побажали дівчинці, аби її мрія завжди залишалася крилатою, кликала в яскравий і неповторний світ польоту.