CodeUA — національний маркетплейс, який допоможе українським технологічним компаніям знайти клієнтів у всьому світі. Платформу створили Мінцифри та Львівський ІТ Кластер за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» для зручної співпраці між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Вона допоможе компаніям виходити на нові ринки, збільшувати експорт та залучати іноземні інвестиції, що сприятиме розвитку вітчизняної ІТ-галузі й економіки. Іноземні клієнти українських компаній зможуть користуватися різними зручними інструментами на CodeUA: від аналітики та AI-помічника до юридичної підтримки і цілодобового консьєрж-сервісу. Це допоможе легко знаходити відповідних партнерів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу.

«CodeUA — це не лише про збільшення кількості контрактів чи зростання обсягів експорту. Це про глобальний промоушн бренду України як високотехнологічної держави. Його мета — ефективний матчмейкінг між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Це наш гучний глобальний меседж: співпрацюйте з українськими компаніями, будуйте win-win відносини та інвестуйте в них вже зараз», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Будь-яка технологічна компанія із представництвом чи філією в Україні, що відповідає вимогам CodeUA, може зареєструватися на платформі безплатно. «Частина українського коду міститься в багатьох технологічних продуктах. Ними користуються мільярди людей в усьому світі. Ми прагнемо, щоб таких кейсів ставало дедалі більше», — наголосив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, найбільшої бізнес-асоціації IT компаній України, повідомляє Мінцифри.