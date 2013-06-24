Повномасштабні військові дії, які росія розпочала із лютого, негативно позначаються на якості життя українців, а особливо військових та тих, хто проживає на прифронтових територіях. Через ракетні й авіаудари значно зріс рівень інвалідизації населення.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» визначає соціальні гарантії забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Право на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають:

особи з інвалідністю,

діти з інвалідністю,

учасники АТО,

особи похилого віку,

жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз,

діти з порушеннями опорно-рухового апарату,

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Як безкоштовно отримати засіб реабілітації?

Щоб отримати засіб реабілітації, особа з інвалідністю або її законний представник мають подати за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання чи перебування до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг заяву про забезпечення засобом реабілітації в паперовій формі або через Електронний кабінетособи з інвалідністю, або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

Перелік документів, які потрібно надати разом із заявою:

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або посвідка на постійне проживання, або посвідка на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

ідентифікаційний номер (копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу й мають відмітку в паспорті);

для осіб з інвалідністю — висновок МСЕК (для дітей з інвалідністю — висновок ЛКК) (у разі коли особа звертається вперше);

індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився);

оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання (для осіб, які працюють, служать, навчаються) — для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними (крім учасників бойових дій);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Після цього орган соціального захисту населення (ЦНАП) повинен ознайомити особу з інвалідністю та надати їй чи її представнику інформаційні матеріали щодо механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації та отримання компенсації, а також перелік підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Також їх мають інформувати щодо каталогу допоміжних засобів реабілітації, сумісності допоміжних засобів реабілітації тощо.

Підприємства, що виготовляють та постачають допоміжні засоби реабілітації і включені Держлікслужбою до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, забезпечують осіб з інвалідністю такими засобами.

Після того, як особа з інвалідністю чи її представник оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати допоміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього з відповідною заявою.

Первинне та складне протезування й ортезування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату проводиться в стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування й ортезування підприємств, клініці УкрНДІпротезування, закладах охорони здоров’я відповідно до індивідуального реабілітаційного плану чи індивідуальної програми реабілітації, висновку ЛКК (ВЛК) шляхом підбору виготовлення та налаштування, освоєння допоміжних засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, та адаптації до них.

Розвиток реабілітації передбачений Нацстратегією безбар’єрності, яка реалізується в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, спрямованої на те, щоби надати кожній людині, яка постраждала від агресії росії, можливість повернутися до повноцінного життя.