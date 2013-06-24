З ініціативи віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної й за участі першої леді України Олени Зеленської розпочато загальнонаціональну кампанію «Зроби крок. Чуйність перемагає насильство». Із цієї нагоди в Українському домі в Києві відбулася презентація тематичної інтерактивної інсталяції, а також дискусія щодо проблематики домашнього насильства під час війни.

«Усі ми живемо зараз новинами із фронту, повідомленнями про обстріли, постраждалих від російської агресії. І часто поза увагою залишаються інші повідомлення, за якими теж драми і трагедії. Що десь син побив батька, онучка — стареньку бабусю. Або що в Одесі посеред вулиці чоловік побив дружину на очах у маленького сина під час прогулянки. Отже, доки країна бореться зі спільним агресором, дуже багато внутрішніх родинних агресорів продовжують свої напади», — розповіла у виступі Олена Зеленська.

Головна ідея кампанії полягає в тому, що з насильством допомагають боротися навіть маленькі кроки. Адже боротьбі з насильством не обов’язково приділяти багато часу та зусиль, достатньо звертати увагу на ситуації довкола й реагувати на них.

Ідея про маленькі кроки лягла в основу інтерактивної інсталяції. Вона містить головоломку, в якій приховано певні повідомлення-підказки, як діяти в разі насильства. Учасники та учасниці залишили на інсталяції іменний стікер як символ підтримки боротьби з насильством.

Ольга Стефанішина зазначила, що протидія домашньому насильству має об’єднати українців на тлі спільних переживань війни.

«Розв’язавши повномасштабну війну, росія намагається знищити не лише наші міста й будинки. Вона прагне зруйнувати нас ментально, психологічно. Постійні стреси, втрата роботи, розлука із близькими — часто громадянам важко самотужки впоратися з усім цим, що може перерости в домашнє насильство. Кампанія спрямована показати, що є шлях зцілення, кроки, які може зробити кожен, аби допомогти в ситуації насильства або зробити так, щоб такого насильства уникнути. Об’єднана нація небайдужих людей — це про нас», — зазначила Ольга Стефанішина.

«У контексті війни, яка все ще триває, збільшений ризик гендерно зумовленого насильства у суспільстві — реальність. Трагічні наслідки такого досвіду не лише загострюють випадки домашнього насильства в сім’ях, а й стають каталізатором насильства в родинах, яких раніше не стосувалася ця проблема. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) надає великого значення співпраці у протидії домашньому насильству з офісом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми переконані, що спільними зусиллями зробимо важливий крок в розірванні кола насильства», — зазначив представник в Україні Фонду ООН у галузі народонаселення Массімо Діана.

Учасники панельної дискусії зокрема обговорили, як повномасштабне вторгнення змінило виклики, пов’язані з домашнім насильством, і як з ними справляються відповідні органи. Говорили, як вчасно розпізнати насильство та як реагувати і допомагати постраждалим. Особливу увагу приділили питанню, як розвивати небайдуже інклюзивне суспільство, свідоме травм війни.

Після офіційного відкриття інтерактивну інсталяцію, присвячену протидії насильству, буде встановлено в ТЦ «Гулівер» у Києві, і з 28 листопада по 2 грудня її зможуть відвідати всі охочі. А 4 грудня заплановано відкриття інсталяції у Дніпрі, 8 грудня — у Львові.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра

Довідково

Акцію «16 днів активізму проти насильства» проводять щороку із 25 листопада до 10 грудня у більш ніж 100 країнах з 1991-го для активізації спільних зусиль заради об’єднавчої мети — безальтернативної протидії всім формам насилля. У нашій країні кампанія відбувається з ініціативи офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприяння першої леді України. Реалізують її у співпраці з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).