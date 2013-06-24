19 жовтня 2024 року відбулася зустріч Міністра з питань Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро з Міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколою Точицьким. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час свого першого візиту до України французького колегу супроводжували голова Комісії у закордонних справах, оборони та збройних сил Сенату Французької Республіки Седрік Перрен та голова Комісії у закордонних справах Національних зборів Французької Республіки Брюно Фукс. У зустрічі також взяли участь Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та Посол України у Франції Вадим Омельченко.

Сторони обговорили питання стратегічних комунікацій, зокрема виклики та загрози інформаційної війни, яка ведеться росією. Особливу увагу приділили співпраці між двома державами задля збереження ідентичності та захисту культурної спадщини України, яку цілеспрямовано знищує ворог з 2014 року.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Франція відіграє важливу роль у збереженні та захисті української культурної спадщини. Україна вдячна главі французької держави, парламентарям та народу за підтримку українців у боротьбі за європейські цінності та свободу.

Микола Точицький зазначив, що нині Україна має проактивний підхід до стратегічних комунікацій. «Ми повинні не просто протидіяти дезінформації, а формувати стратегічні наративи. Маємо разом створити атмосферу єдності, аби всім світом протистояти брехні рф», — наголосив він.

Жан-Ноель Барро наголосив, що «Франція залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно».

Співпраця між Україною та Францією у сфері стратегічних комунікацій є важливою частиною реалізації Плану перемоги України, оголошеного цього тижня Президентом Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Посилення інформаційної безпеки, боротьба з дезінформацією та формування стратегічних наративів — це критичні елементи для досягнення успіху на міжнародній арені та забезпечення підтримки України в боротьбі за свою свободу.

Як зазначив Президент Зеленський: «План перемоги — це шлях посилення України. Це саме таке посилення, яке потрібне, щоб не тільки захистити наші позиції, а й щоб прокласти міст до проведення другого Саміту миру, який поставить справедливу для України крапку у цій війні».

Як зазначив Міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час свого візиту до Києва: «Перемога росії стала б торжеством права найсильнішого і спричинила б хаос у міжнародному порядку. Саме тому наші звʼязки мають дозволити нам досягти прогресу в Плані перемоги Президента Зеленського і згуртувати навколо нього якнайбільшу кількість країн».

Барро також пообіцяв підтримувати План перемоги Президента України, наголосивши, що працюватиме з українськими високопосадовцями, щоб заручитися підтримкою цієї пропозиції з боку інших країн.

Таким чином, зміцнення стратегічних комунікацій між Україною та Францією не лише сприяє боротьбі з російською пропагандою, а й є ключовим елементом у контексті загальної перемоги України, закладеної у План перемоги.