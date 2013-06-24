Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу в Одесі провів переговори з колегами з країн «Нордично-Балтійської вісімки», міністрами закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, Естонії Марґусом Цахкною, Латвії Байбою Браже, Литви Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії Еспеном Бартом Ейде, держсекретарем МЗС та Мін оборони Фінляндії Пасі Раялою, постійним держсекретарем Ісландії Мартіном Еййолфссоном.

Візит глав дипломатій держав Північної Європи та Балтії в Одесу відбувся в межах розвитку переговорів Президента України Володимира Зеленського з лідерами «Нордично-Балтійської вісімки».

Міністри розпочали візит з ушанування пам’яті загиблих героїв та покладання лампадок до меморіалу загиблим захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні. Після цього вони відвідали військово-медичний клінічний центр Південного регіону, де поспілкувалися з пораненими українськими воїнами та дізналися про першочергові потреби центру.

Дипломати провели зустріч із провідними експортерами сільськогосподарської продукції, які розповіли про посилення російського повітряного терору проти українських аграріїв, сільськогосподарської галузі та портової інфраструктури.

Під час пленарного засідання міністри обговорили подальше посилення обороноздатності України, зміцнення повітряного щита, інвестиції в українську оборонну промисловість та відповідальність росії за злочини.

Андрій Сибіга висловив вдячність колегам за візит солідарності та непохитну політичну, військову, фінансову й гуманітарну підтримку з початку повномасштабної російської агресії. Він поінформував колег про ситуацію на полі бою, удари агресора по українській енергосистемі та портах, пріоритетні військові й енергетичні потреби України. Андрій Сибіга привернув увагу колег до істотного посилення російського повітряного терору й ударів по цивільних суднах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі. Міністр наголосив, що Україна залишається надійним партнером і гарантом глобальної продовольчої безпеки навіть в умовах війни, та закликав союзників підтримати українських фермерів.

Він відзначив високу ефективність українського коридору, додавши, що із серпня 2023 року до українських портів зайшло понад 2800 суден, було оброблено 51 мільйон тонн експортної агропродукції.

«Тут, в Одесі, російський повітряний терор особливо відчутний. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак проти наших портів, внаслідок яких було пошкоджено понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна, знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції», — підкреслив міністр.

За словами глави МЗС, лише за останній місяць російські удари пошкодили чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

«Ось які цілі обирає росія для своїх ударів — цивільні судна, зерносховища, термінали. Це не просто удари по нашій економіці. Це удари по глобальній продовольчій безпеці. росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду», — наголосив міністр.

У цьому контексті Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно відрядити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Міністри закордонних справ країн «Нордично-Балтійської вісімки» заявили про подальшу міцну підтримку України та українських ініціатив, надання додаткових пакетів енергетичної допомоги для зміцнення стійкості України напередодні зими та необхідність посилення санкційного тиску на росію.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила спільне рішення про надання зимового пакета енергетичної підтримки України від «Нордично-Балтійської вісімки», який міститиме обладнання для посилення стійкості нашої держави.

Андрій Сибіга закликав до блокування російського тіньового флоту, який дає змогу москві заробляти гроші для війни проти України та створює загрозу екологічної катастрофи в Європі. Він подякував нордичним і балтійським друзям за активну участь у відбудові України, навівши приклади патронату над відбудовою Миколаївської, Чернігівської та Житомирської областей, а також їхніх внесків у національні та міжнародні фонди. Сторони домовилися зміцнювати цю співпрацю. Глава МЗС наголосив на необхідності притягнення російських злочинців до відповідальності за звірства проти України та українського народу.

«Мої колеги мали тут, в Одесі, детальний брифінг від МЗС, Міністерства юстиції та Служби безпеки України про неналежні умови утримання росіянами українських військовополонених, тортури, знущання, розстріли та інше жорстоке поводження, що є грубим порушенням росією міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни», — зазначив міністр. Він закликав партнерів допомогти в посиленні тиску на росію, забезпеченні доступу міжнародних моніторів і медиків до українських військовополонених, гуманного ставлення та забезпечення базових потреб, а також сприяння їхньому звільненню і звільненню всіх незаконно утримуваних осіб.

Джерело: Міністерство закордонних справ