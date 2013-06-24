В Україні розпочали втілювати проєкт з навчання протимінної діяльності людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. 12 учасників пройдуть навчання з використання безпілотних літальних апаратів та аналізу зображень для гуманітарної протимінної діяльності. Більшість учасників — ветерани російсько-української війни. Проєкт реалізує Програма розвитку ООН в Україні за участі Міністерства економіки та Державного центру зайнятості. Фінансову підтримку здійснює уряд Нідерландів.

Мета проєкту — розширити можливості працевлаштування для людей з інвалідністю та сприяти гуманітарному розмінуванню в Україні за допомогою інноваційних технологій, де вкрай важлива залученість висококваліфікованих фахівців.

Під час навчальної програми, яка триватиме три тижні, учасники здобудуть теоретичні знання, дізнаються про різні аспекти експлуатації БпЛА та збирання й аналізу даних. Також заплановано виїзди для ознайомлення з використанням БпЛА для проведення нетехнічного і технічного обстеження за участі найбільшого міжнародного оператора протимінної діяльності HALO Trust та навчання з розпізнавання вибухонебезпечних предметів на базі Житомирської академії поліції.

«Нідерланди пишаються тим, що підтримують цю цінну ініціативу. Розширюючи можливості людей з інвалідністю за допомогою спеціалізованого навчання з технології БпЛА, ми не лише поліпшуємо їхні перспективи працевлаштування, а й робимо внесок у важливе завдання з розмінування в Україні. Навички та можливості, здобуті під час навчання, мають вирішальне значення для відновлення життя людей і громад», — сказавПосол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

«Залучаючи людей з інвалідністю до протимінної діяльності, ми не лише надаємо їм цінні навички, а й зміцнюємо загальний потенціал протимінної діяльності в Україні. Ми вдячні уряду Нідерландів за підтримку і партнерство у цій справі», — зазначив Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, повідомляє Мінекономіки.