Війна, на жаль, спричиняє зростання кількості кардіологічних хвороб. Постійні стреси, небезпека життю через обстріли і трагедії, які переживає наш народ, позначаються на здоров’ї. Окрема тема — захворювання захисників України. За свідченнями медиків, їхні судини за станом старші, ніж у ровесників, щонайменше на десять років. В Інституті серця розробили окрему програму лікування військових, для яких усі послуги безплатні.

На Сумщині щорічно кардіологічних операцій потребують близько тисячі пацієнтів, а реальні можливості дають змогу виконувати лише 500. За словами директора Інституту серця МОЗ професора Бориса Тодурова, в обласному центрі необхідно розвивати кардіохірургічну службу, завдяки якій буде врятовано тисячі життів земляків. Крім столиці, останнім часом надскладні операції, зокрема з пересадки серця, почали проводити і в Сумах. На переконання кардіохірурга, в місті можна відкрити філію Інституту серця. Упродовж останніх місяців на базі Центральної міської лікарні Сум виїзна бригада медиків виконала чотири операції на серці із застосуванням привезеного з Києва обладнання, що, звісно ж, додавало певних незручностей спеціалістам.

Нещодавно в Сумах побувала бригада столичних лікарів, які попрацювали в операційній, провели численні консультації для дітей і дорослих, зустрілися із представниками обласної влади і обговорили відкриття в місті філії Інституту серця і створення повноцінного кардіологічного відділення. За словами Бориса Тодурова, це можливо на базі Сумського кардіологічного диспансеру, очолює який кардіохірург Олександр Русанов. Тут відкрите перше ангіографічне відділення, сформовано висококваліфікований колектив.

Свого часу столичні фахівці провели для кількох десятків сумських медиків спеціалізоване навчання. Вони працюють в диспансері, першій міській та обласній лікарнях, їм до снаги виконувати складні операції. За словами Олександра Русанова, лікарі виїжджають у райони області, де виявляють пацієнтів, які потребують різних видів стаціонарного лікування, а також оперативного втручання, коронографії тощо.

Як наголошує голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, потреба в будівництві кардіологічного закладу у слобожанському краї не викликає жодних сумнівів. Його відкриття дасть змогу зберегти життя і здоров’я численним землякам. В області готові всіляко сприяти створенню такої філії.

Як повідомив Борис Тодуров, на відкриття філії вже є відповідний дозвіл Міністерства охорони здоров’я, замовлено обладнання. Нині розробляють проєкт будівництва, окреслюють фінансові контури новобудови. За попередніми підрахунками, витрати в межах 200 мільйонів гривень, а будівництво триватиме два роки. Доведеться шукати різні джерела фінансування, до бюджетних додавати кошти підприємців і меценатів.

Сумчани сподіваються, що незабаром в обласному центрі з’явиться сучасний медичний заклад, який в системі охорони здоров’я матиме надзвичайно важливе значення.

Фото з сайту okhtyrka.online