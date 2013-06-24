Міністерство економіки України опублікувало текст Плану для реалізації програми Ukraine Facility Європейського Союзу. Загальну координацію підготовки Плану здійснювала команда Міністерства. Згідно з Планом, протягом 2024-2027 років Міністерство економіки України виконає загалом 27 індикаторів, зокрема 4 інвестиційні індикатори. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Закладені в План для Ukraine Facility індикатори та реформи сприятимуть загальному економічному зростанню, розвитку бізнес-клімату, культури підприємництва, а також прискорять процес інтеграції України в Європейський Союз. Безпосередньо команда Міністерства економіки опікуватиметься змінами для покращення управління державною власністю, розвитку людського капіталу та бізнес-середовища, а також пріоритетних секторів економіки”, — відзначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Усю інформацію та детальний зміст Плану для реалізації Ukraine Facility, зокрема повний перелік запланованих реформ, можна переглянути на спеціальному ресурсі: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua

У 2024 році Міністерство економіки України має виконати 7 індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility. Пріоритетним завданням є розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату. Загалом робота Міністерства цьогоріч буде спрямована на оптимізацію управління державною власністю, загальне покращення бізнес-середовища, а також розвиток пріоритетних галузей:

Затвердження політики державної власності згідно з принципами ОЕСР і стандартами ЕСУ;

Ухвалення Закону України про корпоративне управління держпідприємствами згідно з рекомендаціями ОЕСР (виконано);

Подальша дерегуляція на підставі рішень Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції, зокрема оновлення та впровадження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності;

Підтримка впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Відновлення заходів ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, в тому числі перевірок безпечності продукції;

Затвердження Стратегії з протимінної діяльності на період до 2033 року.

Протягом 2025-2027 років Міністерство економіки України в рамках Плану для Ukraine Facility реалізує також інші реформи. Частина зусиль Міністерства економіки України буде спрямована на покращення управління державною власністю. Для цього передбачена реалізація наступних індикаторів:

Перегляд переліку пріоритетних держкомпаній, створення незалежних наглядових рад, корпоратизація та зміна організаційно-правової форми окремих підприємств;

Розроблення нормативно-правової бази для створення суб’єктів консолідованого управління держкомпаній;

Відокремлення рахунків держпідприємств для діяльності, не пов’язаної з виконанням ними спеціальних обов’язків;

Проведення незалежного аудиту щодо дотримання правил ринку в розрізі перехресного субсидування та відокремлення рахунків;

Скасування призупинення дії закону про державну допомогу та відновлення контролю державної допомоги.

Розвиток людського капіталу є пріоритетом у роботі Міністерства економіки України, яке здійснюватиме загальну координацію реформ за цим напрямком. Значна увага приділятиметься зокрема усуненню соціальних та економічних наслідків війни:

Затвердження Стратегії зайнятості населення для побудови ефективної державної політики в сфері працевлаштування.

Відновлення та зростання приватного сектору є одним з ключових завдань Плану для реалізації Ukraine Facility. З огляду на це, важливим завданням в роботі Міністерства економіки України є створення сприятливих умов та зменшення перепон для розвитку бізнесу, зокрема шляхом виконання наступних індикаторів:

Ухвалення законодавства щодо дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу, зокрема цифровізації дозвільних процедур;

Розробка та ухвалення Стратегії розвитку малих та середніх підприємств в Україні;

Приведення державних закупівель у відповідність з acquis ЄС, інтеграція Prozorro з системою DREAM, а також розмежування регулювання закупівель, що не пов'язані з військовими потребами у сфері безпеки та оборони;

Гармонізація законодавства з європейськими стандартами для 3 груп промислових товарів (машини, електромагнітна сумісність обладнання, низьковольтне електрообладнання);

Імплементація директиви Європейського Парламенту і Ради «Про боротьбу із простроченням платежів у комерційних операціях».

Стратегія розвитку пріоритетних секторів, запропонована Міністерством економіки України в рамках Плану для Ukraine Facility, спрямована на концентрацію ресурсів та зусиль на ключових галузях. Їх зростання забезпечить комплексний розвиток економіки та активізує суміжні сектори. Виконання наступних індикаторів сприятиме досягненню цих цілей:

Впровадження вимог до енергоефективних закупівель відповідно до принципів «Енергоефективність перш за все» та «build-back-greener»;

Ухвалення норм щодо компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

Забезпечення прозорості тендерів УРП та укладених угод;

Розробка Стратегії впровадження принципів циркулярної економіки та Плану заходів щодо її реалізації на основі аналізу можливостей та наслідків такого переходу.

На додаток, Планом для Ukraine Facility передбачене виконання Міністерством економіки України 4 інвестиційних індикаторів. Ці показники стосуються розвитку й підтримки малого та середнього підприємництва, а також розмінування земель сільськогосподарського призначення:

Спрямування Урядом щонайменше 1,75 млрд євро на фінансову підтримку мікропідприємств, МСП та переробних підприємств МСБ протягом 2024-2027 років та щонайменше 800 млн євро протягом 2024-2025 років;

Спрямування Урядом щонайменше 150 млн євро на виплати виробникам сільськогосподарської продукції для покриття витрат на розмінування протягом 2024-2027 років та щонайменше 75 млн євро протягом 2024-2025 років.