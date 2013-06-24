Упродовж травня ще 56 територіальних громад з різних регіонів України долучилися до Програми життєстійкості та підтримуватимуть ментальне здоров’я своїх жителів. Це фінальний відбір у межах пілотного проєкту Міністерства соціальної політики.

З­поміж лідерів — Київщина, Сумщина та Івано­Франківщина. Загалом центри життєстійкості працюватимуть у 209 територіальних громадах 22 областей України. Експериментальним проєктом Міністерство соціальної політики не хоче обмежуватися і планує на наступний рік масштабувати його, щоб житель кожної громади мав доступ до центру життєстійкості.

«Сьогодні психологічна допомога потрібна всім. Важливо, щоб кожен знав, де є дружній безбар’єрний простір, де нададуть професійну підтримку, познайомлять із тими, в кого схожі виклики. Активність громад, які долучилися до проєкту, свідчить, що такі центри вкрай потрібні українцям незалежно від територіального розташування», — переконана міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Спільними зусиллями Мінсоцполітики, органів місцевого самоврядування, бізнес­партнерів та громадського сектору вже 73 центри життєстійкості надають різноманітні послуги громадянам. Із найбільш затребуваних — групові навчальні тренінги «Самодопомога Плюс» від ВООЗ та «Батьківство без стресу» від ЮНІСЕФ, а також індивідуальні консультації із психологами та фахівцями соціальної роботи.

Нагадаємо: хоч згаданий травневий відбір став фінальним цього року, кожна громада має змогу долучитися до проєкту поза конкурсом. Така практика вже існує: зокрема десять центрів життєстійкості надають послуги коштом благодійників (міжнародного фонду ЮНІСЕФ та агрохолдингу «Астарта») або з фінансування місцевого бюджету. Загальний списокКвідібраних громад доступний на сайті Міністерства соціальної політики.

Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики як важливу складову Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської.

Джерело: Міністерство соціальної політики