25 лікарів фізичної та реабілітаційної медицини з різних регіонів України проходять навчання за участю провідних французьких фахівців з протезування та реабілітації Медичного обʼєднання «UGECAM Nord-Est». Навчання відбувається у форматі фахової школи, під час якої учасники прослухають теоретичні лекції, що будуть сфокусовані на реабілітації людей з ампутаціями кінцівок. Кожен лекційний день закріплюється розбором клінічних випадків та практичними завданнями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Міжнародне медичне партнерство – важлива ініціатива, започаткована під час третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні минулого року в Києві. Тоді 25 українських лікарень отримали “побратимів” в різних куточках світу. Зараз їх вже 34. Серед них і Superhumans Center. На прикладі фахової школи, в межах якої провідні французькі фахівці навчають українських, ми бачимо, як ця ініціатива працює на практиці: обмін досвідом та кращими практиками для підвищення якості медичної допомоги на благо українських пацієнтів, – зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, вітаючи учасників з початком навчання. – Навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників є одним із пунктів меморандуму про співпрацю у сфері здоров’я, підписаного майже рік тому з моїм французьким колегою. Також документ визначає протезування, реконструктивну хірургію та реабілітацію пріоритетними сферами для спільної роботи. Це ті напрями медичної допомоги, запит на які значно зріс внаслідок повномасштабної війни. Вдячний Франції за підтримку для підсилення нашої медичної системи».

Програма навчання зосереджена на наступних питаннях:

медичні та технічні знання, необхідні для того, щоб лікувати та навчати інших за принципом «Train the trainer»;

забезпечення ефективного процесу реабілітації та особливості підбору протезних виробів для осіб з ампутаціями верхніх та нижніх кінцівок;

допомога у прийнятті рішення щодо визначення найкращого рівня хірургічної ампутації на основі існуючих можливостей та очікуваної функціональної користі протезного виробу;

оптимізація навчання з користування протезними виробами для отримання найкращого можливого функціонального результату, максимально наближеного до фізіологічного та без шкідливих ускладнень у короткостроковій або довгостроковій перспективі;

опанування стратегією економічної ефективності у виборі протезного виробу тощо.

Понад два роки в Україні триває повномасштабна війна. Відповідно, кількість поранених щодня зростає, а отже багато людей потребують протезування. Саме тому нещодавно Міністерство охорони здоровʼя запровадило підготовку протезистів-ортезистів. 30 січня 2024 року був затверджений перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: 224.01 «Лабораторна діагностика» (для підготовки лікарів-лаборантів) та 224.02 «Протезування-ортезування» (для підготовки протезистів-ортезистів). Запровадження професії протезиста-ортезиста та системи підготовки цих фахівців є вкрай важливим для системи реабілітації у сфері охорони здоровʼя. Підготовка протезистів-ортезистів здійснюватиметься на магістерському рівні за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», що відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED).