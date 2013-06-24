Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали, відзначивши, що поки цей документ «не є чітким» та не містить і слова про гарантії безпеки.

Про це глава Української держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

«Документ був саме не чітким, він був чітким тільки в одному - 50% ми повинні віддати від всього того, що перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий», - розповів Зеленський.

Президент також зауважив, що у проєкті угоди «немає слова про гарантії безпеки», тож документ потребує суттєвого доопрацювання.

Раніше під час цього ж спілкування з журналістами Зеленський зауважив, що на зброю для України за період повномасштабного вторгнення США виділили близько 67 млрд доларів, 31,5 млрд - це пряма фінансова допомога в бюджет.

«Були ще якісь окремі програми. Безумовно, вдячні за всі гуманітарні програми, але за це не можна нарахувати 500 млрд. Ось це все коштувало 500 млрд і поверніть нам 500 млрд мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова», - сказав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що угода зі Сполученими Штатами Америки про використання українських природних копалин ще не готова. За його словами, це мають бути інвестиції, пов’язані з гарантіями безпеки.

Водночас ЗМІ з посиланням на чорновий варіант угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів пишуть, що умови цієї угоди, запропонованої Сполученими Штатами Україні, подібні до тих, що накладаються на державу-агресора, що зазнала поразки у війні, і є гіршими, ніж фінансові санкції, застосовані проти Німеччини та Японії після поразки у 1945 році.