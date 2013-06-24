19 грудня закупівельна спільнота зібралася на Prozorro Awards 2024 – церемонію нагородження замовників й постачальників, які досягли значних успіхів у сфері публічних закупівель цього року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Цього року ми впровадили багато змін – запуск оборонної рамки, перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування, впровадження закупівель за правилами міжнародних донорів, розробка нового законопроекту “Про публічні закупівлі” та відкриття переговорів про вступ до ЄС, що почалися зі скринінгу сфери публічних закупівель. Кожен із цих кроків дають надзвичайний результат. Завдяки всім цим зусиллям і активності закупівельників, обсяг конкурентних закупівель за останні два роки зріс із 348 мільярдів гривень до 625 — тобто майже вдвічі. У сфері оборони ці показники теж подвоїлися — зі 52 до 126 мільярдів гривень”, – відзначила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Успіхи у закупівельній сфері України відзначили й міжнародні партнери.

Представник Місії USAID в Україні Корі Джонстон зазначив: “Система Prozorro допомогла позбутися спадщини непрозорих закупівель в Україні, заощадивши платникам податків майже 9,8 мільярда доларів США від часу її впровадження — це потужне свідчення трансформаційної сили відкритості та конкуренції у державних витратах. Ці заощадження відчутні: відремонтовані дороги, підтримані фінансуванням школи та зміцнені громади. Прозорість через Prozorro є не лише інструментом відбудови, але й наріжним каменем на шляху України до становлення сильної, демократичної держави, готової до вступу в ЄС. Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Prozorro та комплексні зусилля України з модернізації системи державних закупівель.”

Генеральний директор ДП “Прозорро” Микола Ткаченко поділився планами щодо нововведень у системі Prozorro у 2025 році: “У наступному році ми сфокусуємося на запровадженні електронних контрактів і впровадженні технологій на базі штучного інтелекту в закупівельні процеси, покращеннях у Prozorro Market та інтеграціях з різними державними реєстрами”.

Під час Prozorro Awards обговорювали цифровізацію публічних закупівель. Учасники панельної дискусії відзначили, що впровадження цифрових рішень у закупівельний процес допомагає оптимізувати не лише процеси, а й сприяє прозорій взаємодії між державою та бізнесом. Успішними кейсами цифрової трансформації у закупівлях поділилися: директор закупівель АТ “Укрпошта” Михайло Стаєцький та в.о. генерального директора ДП “Медичні закупівлі України” Олег Кльоц.

Цьогорічна премія Prozorro Awards відзначила наступних замовників у номінаціях:

- Найкращий замовник року – КНП “Міська клінічна лікарня № 4 Дніпровської міської ради”

- Борець за прозорість – Військова частина 3078 Національної гвардії України

- Економія року – ДП Міністерства оборони України “Державний оператор тилу”

- Борець за успішність – Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

- Найкраща конкуренція – ДП Міністерства оборони України ”Агенція оборонних закупівель”

- Недискримінаційність року – КП “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

- Найкраще планування – Національний банк України

- На захисті чесних закупівель – ТОВ “Нафтогаз Тепло”

- Чемпіон дотримання процедур – ДНЗ “Кременецький професійний ліцей”

- Чемпіон звітування – АТ “Укртранснафта”

- Першопроходець року – ДП Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель”.

Вперше на Prozorro Awards нагороди отримали постачальники у номінаціях:

- Потужний контракт – ПАТ “Укрнафта”

- Дипломат року – ТОВ “Охтирка мʼясопродукт”

- Тендер-машина – ТОВ “Епіцентр К”

- Борець року – ТОВ “Куратор.ЮА”

- Прорив року – ТОВ “Кальхеон”.

На Prоzorro Awards також відзначили Єлизавету Чип з NGL.media за резонансне розслідування щодо завищеної вартості шкільних підручників та Харківський антикорупційний центр — за системну роботу у викритті корупційних схем.

Prozorro Awards 2024 організовано Міністерством економіки України та ДП “Прозорро” за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev.