Відтепер перелік препаратів з Державного реєстру лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я потраплятиме до ProZorro автоматично. Це дасть змогу замовникові, оголошуючи тендер, обирати назву ліків з актуального списку, а не вводити дані вручну. Жорстка прив’язка до офіційного переліку зменшить маніпуляції або випадкові помилки в описі предмета закупівлі й спростить постачальникам процедуру пошуку тендерів. Цей крок допоможе краще контролювати закупівлі ліків, порівнювати вартість конкретних препаратів у різних містах і регіонах, виявляти тих, хто завищує ціни.
До автоматичної синхронізації даних з МОЗ фахівці ProZorro вже раніше інтегрували в систему відомості з Держреєстру лікарських засобів. Однак дані було завантажено одноразово, їх не оновлювали. Тому змога обрати відповідні класифікації предмета закупівлі (діюча речовина та спектр її дії) із списку, що випадає, була не в усіх тендерах. Через це деякі замовники могли маніпулювати з описом предмета закупівлі, що ускладнювало пошук тендерів і зменшувало конкуренцію на торгах.
Відтепер діючу речовину та спектр її дії замовники зможуть обирати зі списку у всіх закупівлях ліків. Це стандартизує опис предмета закупівлі й перешкоджатиме корупційним діям.
За законодавством про публічні закупівлі, нагадує прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, замовник має вказувати в описі предмета закупівлі діючу речовину та спектр її дії згідно з анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією.
Міжнародна непатентована назва — назва лікарського засобу, прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вона вказує на діючу речовину, яка лежить в основі лікарського засобу.
Анатомо-терапевтично-хімічну класифікацію широко використовує ВООЗ для одержання статистичних даних про споживання ліків на міжнародному рівні, вивчення ринку лікарських препаратів для потреб фармацевтичної промисловості, класифікації побічних реакцій тощо.