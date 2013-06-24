Прозорро.Продажі повністю завершили процес корпоратизації. Відтепер 100% акцій новоствореного акціонерного товариства належать державі в особі Міністерства економіки України. Новостворене акціонерне товариство «Прозорро.Продажі» є правонаступником усіх прав та обов’язків держпідприємства «Прозорро.Продажі». За словами Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, це відбувається в рамках урядової реформи корпоративного управління, передає Урядовий портал.

«Реформа корпоративного управління відповідає рекомендаціям ОЕСР з управління державними компаніями. Вона має на меті створити сучасні механізми професійного управління державними компаніями в інтересах громадян України, а також сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності та залученню інвестицій», - наголосила Юлія Свириденко.

За словами заступника Міністра економіки України Олексія Соболева, корпоратизація проводиться з ціллю кращого управління державною власністю й направлена на прозорість всередині компаній.

«Політика Уряду – поступова відмова від такої організаційної форми як держпідприємство. Або через перетворення в акціонерні компанії чи державні установи або через приватизацію. Ефективне корпоративне керування державними компаніями є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Корпоратизація Прозорро.Продажі дозволить покращити управління компанією, яка адмініструє державну електронну торгову систему, та сприятиме залученню інвестицій у розвиток цифрового інструменту», - зазначив Олексій Соболев.

Для тих, хто працював у системі Прозорро.Продажі, жодних змін у роботі не відбудеться.

Організатори торгів, які бажають продати чи здати майно або активи в оренду на онлайн-аукціонах, та охочі взяти в них участь, можуть, як і зазвичай, реєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи Прозорро.Продажі.

Відтепер керівні органи АТ «Прозорро.Продажі» будуть складатись із Наглядової ради та Правління. Наглядову раду акціонерного товариства як представник держави очолив Ілля Михайлов. До складу ради також входять представник від держави Наталія Бойко та два незалежні члени – Надія Васильєва й Дмитро Крепак.

За словами Голови Наглядової ради Прозорро.Продажі Іллі Михайлова, корпоратизація – це зміна організаційної форми із застарілої на сучасну без зміни власника, відповідно до кращих практик корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

«Завдяки корпоратизації АТ отримає більшу операційну гнучкість, а відтак, і можливість ще ефективніше виконувати завдання, які перед ним ставить її власник – держава», - заявив Ілля Михайлов.

Нагадаємо, що з 24 лютого завдяки онлайн-аукціонам у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі вдалося наповнитибюджети різних рівнів на понад 10 мільярдів гривень. За цей період відбулося понад 18 тисяч успішних онлайн-аукціонів з реалізації публічних активів.

Так, найбільш прибутковими стали аукціони з реалізації активів банків-банкрутів, які оголосив у системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Такі аукціони принесли 2,7 мільярдів гривень. Від малої приватизації державного і комунального майна у бюджети надійшло 2 мільярди гривень. Також успішними були земельні онлайн-аукціони, які допомогли заробити майже 1 мільярд гривень під час війни.