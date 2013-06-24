Ольга Ткач, психолог Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, вже багато років працює з пацієнтами, які пройшли через важкі випробування. «Життя і здоров’я людини є найціннішими, а психологічна підтримка відіграє ключову роль у процесі реабілітації», — наголошує фахівець. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Психолог є частиною мультидисциплінарної команди, яка займається комплексним відновленням пацієнтів. Він допомагає пацієнтам подолати стресові ситуації, пропрацювати тривожні та депресивні стани, знайти внутрішні ресурси для адаптації до змін. Ефективна психологічна підтримка значно підвищує мотивацію пацієнта, пришвидшує процес відновлення втрачених функцій та покращує кінцевий результат.

Робота психолога починається з первинного інтерв’ю, під час якого фахівець уважно вивчає внутрішні переживання пацієнта, його поведінкові особливості та емоційні реакції. Це дозволяє не лише оцінити глибину проблеми, а й обрати оптимальні методи реабілітації. Важливу роль відіграє довіра, адже без неї неможливо вибудувати ефективний психологічний супровід.

Особливо складними є випадки, коли військовослужбовці повертаються з полону або переживають серйозні психологічні травми. Тоді звичні методи можуть не спрацьовувати, і необхідно шукати нові підходи до взаємодії. «Найскладніше — це моменти, коли людина втрачає відчуття безпеки, довіри до світу. У такі моменти важливо не лише слухати, а й бути поруч, допомогти побудувати нову внутрішню опору», — розповідає Ольга.

Важливу роль у реабілітації відіграють також рідні та близькі. Саме вони створюють середовище, у якому пацієнти можуть відчувати підтримку. «Рідні мають бути терплячими, не тиснути, не змушувати говорити, якщо людина не готова. Головне — бути поруч і давати зрозуміти, що вони не самі у своїй боротьбі», — підкреслює Ольга.

Окрім індивідуальної терапії, Ольга проводить групові заняття та психоосвіту, допомагаючи пацієнтам розібратися у своїх емоціях і навчитися контролювати їх. Адже розуміння власного стану — це перший крок до відновлення. «Ми допомагаємо людям зрозуміти, що вони мають право відчувати біль, страх, злість. Але водночас ми навчаємо їх не залишатися в цих емоціях надто довго, а знаходити шлях до рівноваги», — пояснює фахівець.

Щоб допомагати іншим, психолог повинен дбати й про власний емоційний стан. Ольга знаходить баланс у фізичній активності, улюблених справах, професійному розвитку. Вона вважає, що психолог, який піклується про свій емоційний стан здатний більш ефективно допомагати пацієнтам. Значну роль відіграє підтримка з боку колег, що надають взаємну консультацію та обмін досвідом.

Найбільшою нагородою у своїй професії вона вважає моменти, коли пацієнти починають змінюватися. «Немає нічого ціннішого, ніж бачити, як людина, яка ще вчора була розгублена і сповнена болю, сьогодні робить крок вперед, починає жити знову», — зізнається Ольга.

Нагадаємо, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни — ключовий медичний заклад в Україні, який надає спеціалізовану реабілітаційну допомогу в післягострому періоді воїнам після травм спинного мозку. Щороку тут проходять лікування та реабілітацію близько 5 тис. пацієнтів.