На запитання журналіста «Урядового кур'єра» чи мають бути обов’язковими для бійців психологічна підготовка і реабілітація заступник голови Державної служби України у справах ветеранів і учасників АТО Вячеслав МАРЧЕНКО відповів: «Якщо говорити про полонених, то це обов’язково. Бо полон — не курорт. З усіма визволеними працювали психологи. Для тих, хто повертається з АТО, вона, на мою думку, має бути за бажанням. Але треба проводити роз’яснювальну роботу серед бійців, щоб охочих було якомога більше. Проходити реабілітацію треба обов’язково, якщо є бажання продовжити службу за контрактом. І це правильно.
Є приклад роботи рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Якщо людина брала участь у подоланні наслідків надзвичайної події, де були важко поранені або загиблі, вона обов’язково має пройти психологічну реабілітацію. Без цього її до служби не допустять. І все це контролюють так: є дві установи, у першій відбувається тестування психологічного стану, у другій — лікування. Після чого рятувальник повертається до першої установи для повторного тестування. Фактично перша оцінює роботу другої. В американській армії реабілітація обов’язкова для бійців, які брали участь у бойових діях. Інакше про кар’єру військового можна забути». Заступник голови Державної служби України у справах ветеранів і учасників АТО Вячеслав МАРЧЕНКО із власного бойового досвіду навів приклад: «У нашому батальйоні був свій військовий психолог. Важливу роль зіграло те, що це була не просто випускниця вишу: вона раніше служила кулеметницею в АТО. Перш ніж отримати доступ до зброї, бійці проходили тести. Не всі їх осилювали з першого разу. Було кілька тестувань під час служби. Клаптики мозаїки в кінцевому результаті склалися в повну картину психологічного стану бійця, яка згодом допомогла виявити рівень надання необхідної допомоги».