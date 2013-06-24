Допомога дітям, які постраждали під час війни, — дуже важливий напрям діяльності державних установ, причетних до вирішення цього питання. Є багато прикладів, коли органи центральної й місцевої влади роблять багато необхідного та корисного для таких дітей. Але не завжди в держави вистачає ресурсів.

Ми знаємо також про багато волонтерських організацій, які займаються цим питанням. З перших днів війни працівники Торгово-промислової палати України долучилися до волонтерської діяльності, допомагаючи міжнародній організації ЮНІСЕФ доставляти медикаменти, медичне обладнання для дитячих закладів і лікарень Харкова, Бахмута, Миколаєва.

Активно допомагають нам іноземці. Один з таких — американський бізнесмен Майкл Хатчисон, співзасновник, генеральний директор Першого міжнародного ексклюзивного клубу подорожуючих inCruises, який у співпраці із благодійним фондом Торгово-промислової палати України Stand with Ukraine бере участь у реалізації програми психологічної реабілітації та оздоровлення дітей з прифронтових областей і тих, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Завдяки йому вже понад 200 українських дітей стали учасниками програми.

Чому Хатчисон вирішив допомагати Україні? Ось що він сам розповів.

Амбасадор добра

Мій батько був військовім, два роки воював у В’єтнамі. А загалом відслужив в армії 30 років і мав високий ранг. І тому розумію, що таке рости у сім’ї військового. І оскільки батько був на службі, мама виховувала чотрирьох синів сама.

Мої брати теж обрали професію військових. Але я зрозумів, що не хочу йти цим шляхом, тож вирішив, що буду амбасадором добра і позитиву. Я зрозумів, що хочу нести добро людям, об’єднувати їх і змінювати життя на краще. Це моя місія. Тому обрав таку професію і створив унікальний туристський круїзний клуб, який об’єднав 206 країн. І завдяки йому почалося моє знайомство з Україною.

Україна — любов з першого погляду

2017 року я вперше приїхав у Київ, щоб знайти нових партнерів. І щиро скажу, що Україна для мене — любов з першого погляду. Тому і моя презентація була про любов. Тільки йдучи за любов’ю, можна розвивати світ. Ми шукаємо кохання, але часто не розуміємо, що і любов шукає нас.

Я просив розповісти про відомих людей у вашій країні. Мені назвали такі імена: Тарас Шевченко, Леся Українка — це класики. А із сучасних — Андрій Шевченко, Віталій Кличко. Мені було цікаво дізнатися про цих людей більше, адже читав про них. Розумів, що Тарас Шевченко — борець за свободу і демократію. Побачив, що українці — дуже сильна нація.

Вірю в перемогу

Коли 2022 року росія напала на Україну, я був шокований, дуже злий і розчарований. Ми зупинили співпрацю з російським бізнесом і думали, як допомогти Україні. У нас багато партнерів в Україні, звідси почався наш клуб, а клуб як родина для мене. Ми підтримали їх матеріально. А потім з моїм партнером Франком Кодіною дізналися, що є Фонд Торгово-промислової палати України «Разом з Україною» і вирішили допомогти дітям.

Хочу сказати, що ми, американці, добре знаємо, що означає боротьба за незалежність. Тому розуміємо, за що нині борються українці. Моя країна хотіла бути вільною від Англії. І хоч в англійців була перевага в кількості солдатів, зброї, кораблів, ми перемогли. Вірю, що Україна також переможе, бо у вас є сила духу.

Діти — наше майбутнє

Діти становлять 15% населення країни. Але це 100% наше майбутнє. І ми повинні дати їм шанс мати дитинство. Тому беру участь у цьому проєкті. Хочу, щоб діти відчули добре ставлення до себе. У мене самого шестеро дітей, яких дуже люблю. Я впевнений, що чужих дітей не буває. А українські діти як ніколи потребують любові, уваги й допомоги. І тому я приїхав в Україну, щоб познайомитися з ними.

Щиро кажучи, я хотів приїхати вже давно, щойно почалася війна. Але наша компанія забороняє співробітникам їхати в Україну. Тому я тут як приватна особа. Для мене ця поїздка — не бізнес, я тут як людина і як батько.

Україна не може швидко перемогти. Принципово хочу в Америці знову нагадати про Україну, привернути увагу до того, що війна тут триває. І ми повинні й надалі допомагати Україні.

Пряма мова

Голова Коростенської районної військової адміністрації

Олег Рябой:

— Наш район було окуповано, тут відбувались активні бойові дії. Можна сказати, що ми пережили гуманітарну катастрофу. Зрозуміло, що страждають діти. Тому ми відправляємо їх на реабілітацію. Нині в реабілітаційному оздоровчому таборі на Закарпатті триває вже другий заїзд дітей з нашого району. Відпочивають тут здебільшого діти із сімей, у яких батьки загинули, тому психологічна підтримка й адаптація для них дуже важливі. Я приїхав їх відвідати й бачу, як вони тут радіють.

Ми ставимо собі за мету, щоб усі діти мали такі умови відпочинку і реабілітації після перемоги. Вірю, що так і буде.

Алла Шаповалова

(голова БФ «Разом з Україною» ТПП України)

Під час волонтерства довелося побачити чимало дітей з окупованих і прифронтових областей, яким потрібна була допомога в реабілітації. Так виникло бажання створити постійно діючу програму психологічної реабілітації та оздоровлення для дітей насамперед із цих регіонів. Під патронатом президента ТПП Геннадія Чижикова було створено благодійний фонд Stand with Ukraine, який звернувся до міжнародних партнерів із проханням підтримати реалізацію цієї програми. Ми об’єднали зусилля із професійними психологами та реабілітологами, а також запросили до співпраці й партнерства Асоціацію дитячого та молодіжного туризму. Пʼять годин індивідуальних і групових занять із психологами за добу, арттерапія, активні ігри дають змогу діткам подолати страхи, які глибоко засіли в їхніх душах, вималювати щасливе майбутнє саме в Україні, а також надати психологічну рівновагу та стійкість.

Реалізація програми стала можливою лише завдяки таким неймовірним людям, як американець Майкл Хатчисон. Людина з великим серцем, що відчуває біль інших як власний. Людина, яка зуміла реалізувати свою мрію і тепер дарує таку можливість маленьким українцям.

Уся команда програми неймовірно вдячна Майклу. Завдяки його підтримці реабілітацію пройшли вже 240 дітей, які втратили батьків або були змушені покинути домівки.

Ми й надалі наполегливо працюватимемо, щоб якнайбільше дітей змогли пройти реабілітацію, а ще дуже хочемо повернути їм віру в щасливе дитинство.

Матеріал підготувала пресслужба Благодійного фонду ТПП Stand with Ukraine