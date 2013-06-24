Протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.

«Попри повномасштабну війну публічні закупівлі динамічно розвиваються. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Нині майже 80% усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Міністерство економіки України працює над підвищенням ефективності проведення закупівель, а також над запровадженням найвдаліших європейських практик. Найближчим часом ми подамо до Верховної Ради проєкт змін до Закону України «Про публічні закупівлі». Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували ефективність під час війни, і, звичайно, наблизити наше законодавство до європейського», — сказала вона.

За словами заступниці міністра, всього у квітні замовники оголосили у Prozorro 39,7 тисячі закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на ремонт і реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн). Також через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі БпЛА на 2,6 млрд грн. Минулого місяця через Prozorro укладено договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель, повідомляє Міністерство економіки.