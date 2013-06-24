За підсумками 2023 року, кількість завершених у системі Prozorro закупівель зросла порівняно з 2022-м на28% — до 3,6 млн грн. І майже на 70% — до 622 млрд грн — зросла порівняно з попереднім періодом очікувана вартість закупівель.

«Попри повномасштабну війну публічні закупівлі як ніколи динамічно розвиваються. Минулий рік довів, що вийти на рівень закупівель, який був до повномасштабного вторгнення, можна. Нині майже 80% усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Зросла не лише кількість, а й успішність закупівель та конкуренція. 2022 року успішних закупівель було 60%, 2023-го — 68%. Рівень конкуренції 2022-го становив 1,8 — стільки пропозицій в середньому було на одну закупівлю. А торік — уже 2,02», — розповіла заступник міністра економіки Надія Бігун.

2023 року кількість оголошених конкурентних закупівель зросла на чверть і сягнула 400 тис., кількість укладених договорів — на 47%, досягши позначки 270 тис. Економія на конкурентних закупівлях становила 42 млрд грн (зростання на 135% порівняно з 2022 роком).

Найчастіше торік на Prozorro закуповували харчові продукти (35 тис. закупівель), ліки (28 тис.), бензин та дизпаливо (16 тис.), електроенергію (14 тис.).

Заступник міністра наголосила: крім прозорості, конкуренції та відкритості під час війни важливими також виявилися простота і швидкість проведення закупівель: «Саме тому активний розвиток отримав інструмент Prozorro Маркет. За його допомогою закупівлі були на 15—20% дешевшими, ніж за прямими договорами».

Істотної економії бюджетних коштів вдалося досягти завдяки рішенням, покликаним підвищити прозорість оборонних закупівель і мінімізувати корупційні ризики. Зокрема йдеться про рішення, яким оборонних замовників зобов’язали проводити спрощені закупівлі через електронну систему Prozorro.

Сума завершених оборонних закупівель торік становила 52,4 млрд грн. Усього було оголошено 11 тис. закупівель, укладено 8 тис. договорів. А частка конкурентних закупівель за очікуваною вартістю сягнула 85%, повідомляє Мінекономіки.