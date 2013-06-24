Під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова відбулося засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності. Під час засідання йшлося про їхню готовність у регіонах, в яких відключають електроенергію, а енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

«Доки триває війна та існують загрози від росії, незалежно від пори року пункти незламності мають працювати та бути готовими до відкриття в разі потреби для забезпечення надання послуг населенню. Лише протягом минулого тижня пункти незламності відвідали майже 70 тисяч громадян переважно у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській областях», — повідомив Олександр Кубраков.

На сьогодні у країні створено 13 320 пунктів незламності. Це 110% планової кількості. За даними місцевих адміністрацій, усі їх забезпечено базовим обладнанням для надання відповідних послуг населенню: запас палива, генератори, старлінки. Уже працюють 12 674 пункти, до відкриття в разі потреби готові ще 646.

Для ефективного використання ресурсів та у зв’язку з настанням стабільно теплої погоди частину пунктів незламності переводять в режим «готові до відкриття». З урахуванням потенційних загроз та обмеження постачання електричної енергії, в разі надзвичайної ситуації їх буде розгорнуто впродовж двох годин.

Триває робота щодо відображення інформації про пункти незламності в мобільному додатку «Дія».

Важливо, щоб кожна обласна військова адміністрація надала достовірні дані про пункти незламності, їх розташування, комплектацію та умови роботи для коректного відображення на інтерактивній мапі в застосунку, нагадує Мінінфраструктури.