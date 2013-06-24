Лариса Якубова — доктор історичних наук, завідувач відділу історії України 20—30-х років XX століття Інституту історії України Національної академії наук. Досліджує тему російського фашизму. Своїми спостереженнями вона поділилася в межах проєкту Українського інституту національної пам’яті «Історичний спротив» у серпні 2022 року. Наводимо окремі її думки.

«рашизм — це навіть полегшено звучить для того страшного фатального процесу, в середині якого ми перебуваємо. Ідеться про новітню версію «русского фашизма». Еволюція російського фашизму відбувалася паралельно з націєтворенням українців. Значною мірою він був реакцією на розвал імперії та становлення постімперських націй.

У фашизмі йдеться про те, щоб дати людям уявлення про альтернативний світ, місію конкретної нації або національного сурогату в цьому альтернативному світі та поставити надмету -— переформатувати весь навколишній світ за своїм лекалом, апелюючи до цієї «великої» мети. Саме для цього держава зростається із суспільством, яке перестає бути суспільством, перетворюється на населення. І вони проїдають одне одного наскрізь. При цьому знищують усі інститути — і державні, і громадянські. Держава стає величезним механізмом, спрямованим на концентрацію ресурсів для досягнення «вищої» мети. Населення перетворюється на демографічний ресурс для виконання цього надзавдання, всі десуб’єктивізуються. Тобто є множина біологічних особин, які мислять і діють, як одна. І є лідер, який є унаочненням тих сенсів, які генерує це спотворене, відмінне від решти світу утворення.

Оскільки в основі путінізму лежить фашизм ільїна, дугіна, проханова, то це глобальний проєкт, спрямований на знищення не України, а західноєвропейської цивілізації та наступної глобальної війни зі США. Тож це новітня версія нацизму, яка перебуває у процесі розгортання. Це нова чума XXI сторіччя, оприявленням і державною формою якої є путінська росія».

«Відповідальність росіян у будь-якому разі вже колосальна. Будь-яка спільнота, що взяла за основу світогляд національної вищості й почала його насильницьким способом втілювати, знищуючи суверенітет держав і роблячи це за допомогою геноцидних практик, скоїла злочин проти людства, який передбачає відповідальність».

«росія потребує реінсталяції тієї культурної матриці, яка вже не вперше дає рецидиви в тоталітаризм. Адже російський білий фашизм найстаріший. Це була реакція поваленої імперії Романових на глобальні зміни у світі в напрямі демократії та лібералізму. Це була перша ластівка фашизму. Раніше за фашизм дуче й нацизм гітлера. Коли розуміємо, що росія за XX століття [разом з початком XXI століття] мала три версії російського фашизму в різних варіантах, бачимо, що йдеться про етнос, який понад 100 років не спроможний модернізуватися».

«24 лютого 2022-го вони зробили камінг-аут — показали своє справжнє обличчя. Але 20 років до цього вони нарощували свій фашистський проєкт непомітно для світу. Ми живемо в реальності оприявленого російського нацизму. Наше завдання полягає в тому, щоб виробити адекватні алгоритми життя у ближчій перспективі із цим страшним онтологічним ворогом. Не ми його призначили таким ворогом. Це він нас призначив своїм онтологічним ворогом і першим кроком на шляху знищення глобального світу».

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»