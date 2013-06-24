Путівки до «Артеку» отримають понад 14 тисяч дітей

Міністерство соціальної політики спрямовує 315,75 млн грн на організацію якісного оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі «Артек» 14,3 тис. дітей. Насамперед ідеться про малих співвітчизників, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Отож цьогоріч путівки до «Артеку» за кошти державного бюджету отримають у півтора раза більше дітей, ніж оздоровилося торік (майже 9,4 тис. дітей 2024-го).

Категорії представників підростаючого покоління, які мають право на безоплатні путівки до «Артеку»: діти-сироти і позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців;діти загиблих Захисників України; діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення; діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування; рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, які проживають разом з батьками; діти, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, один з батьків яких загинув унаслідок участі в акціях громадянського протесту; діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків (зокрема, діти журналістів); діти-ВПО; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд; талановиті та обдаровані діти.

Місцевим органам, відповідальним за розподіл путівок за кошти держбюджету, рекомендовано розглянути можливість першочергового направлення до «Артеку» дітей перших п’яти категорій.

Міжнародний дитячий центр «Артек» має сторічну історію. Після анексії росією Криму, де він працював, відновив роботу на підконтрольній Україні території і приймає дітей на базі санаторних комплексів на Київщині і в Карпатах. Розподіл путівок за кошти держбюджету формує і подає Міністерству соціальної політики Державна служба у справах дітей відповідно до потреб обласних і Київської міської державних адміністрацій, повідомляє Мінсоцполітики.

Путівки до «Артеку» отримають понад 14 тисяч дітей

БЮДЖЕТНІ КОШТИ. Міністерство соціальної політики спрямовує 315,75 млн грн на організацію якісного оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі «Артек» 14,3 тис. дітей. Насамперед ідеться про малих співвітчизників, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Отож цьогоріч путівки до «Артеку» за кошти державного бюджету отримають у півтора раза більше дітей, ніж оздоровилося торік (майже 9,4 тис. дітей 2024-го).

Категорії представників підростаючого покоління, які мають право на безоплатні путівки до «Артеку»: діти-сироти і позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців;діти загиблих Захисників України; діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення; діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування; рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, які проживають разом з батьками; діти, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, один з батьків яких загинув унаслідок участі в акціях громадянського протесту; діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків (зокрема, діти журналістів); діти-ВПО; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд; талановиті та обдаровані діти.

Місцевим органам, відповідальним за розподіл путівок за кошти держбюджету, рекомендовано розглянути можливість першочергового направлення до «Артеку» дітей перших п’яти категорій.

Міжнародний дитячий центр «Артек» має сторічну історію. Після анексії росією Криму, де він працював, відновив роботу на підконтрольній Україні території і приймає дітей на базі санаторних комплексів на Київщині і в Карпатах. Розподіл путівок за кошти держбюджету формує і подає Міністерству соціальної політики Державна служба у справах дітей відповідно до потреб обласних і Київської міської державних адміністрацій, повідомляє Мінсоцполітики.