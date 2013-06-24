Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вчора взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Висловивши вдячність європейським партнерам за їхню підтримку, зокрема у відновленні пошкодженої російськими ударами енергетичної системи, він закликав активізувати захист і відновлення енергетичної інфраструктури України.

Міністр наголосив, що наша країна активно вживає заходів для поліпшення ситуації в енергетичній системі, і назвав п’ять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі: «Перший — посилення протиповітряної оборони. Другий — швидкий ремонт і відновлення об’єктів генерації та розподілу. Третій — децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий — збільшення імпортних потужностей із ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. П’ятий — залучення коштів та обладнання від партнерів».

Дмитро Кулеба нагадав, що найбільшою стратегічною перевагою росії все ще залишається її повітряний терор. Він наголосив на необхідності відкинути ірраціональні страхи щодо українських ударів по легітимних військових цілях на російській території, зокрема по місцях концентрації російських військ і техніки, військових аеродромах, складах озброєння та логістичних центрах, повідомляє МЗС.