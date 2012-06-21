За неповні два місяці в Україні стартували одразу три фундаментальні реформи — освіти, охорони здоров’я і пенсійної системи. На часі — подальші зміни в регуляторній політиці, приватизації, судовій реформі та антикорупційній політиці. Про ці аспекти Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розмовляв із канадською журналісткою Даєн Френсіс із видання National Post.
«Дякую медіа за можливість донести політику уряду, розповісти про ініціативи в геополітиці, підтримці чесного бізнесу, формуванні порядку денного подальших реформ, — поділився думками на своїй сторінці у Фейсбуці глава уряду. — Якою бачу Україну за п’ять років? За цей період ми здатні здійснити економічний прорив і поліпшити показники розвитку за всіма напрямами життєдіяльності країни. Але результатом нашої роботи стануть не статистичні цифри, а зміни в демографічній динаміці. Моє бажання, аби вже за п’ять років наші співвітчизники побачили перспективи в навчанні, роботі, самореалізації, народженні дітей не десь на чужині, а на Батьківщині. Заради цього й працюємо вже зараз».