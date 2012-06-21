Уряд погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо здійснення Державною іпотечною установою зовнішніх запозичень для фінансування державного інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу». Таким чином Державна іпотечна установа під державні гарантії отримала дозвіл під 4,5 % річних терміном на 15 років взяти кредит на п’ятсот мільйонів доларів.
Про це йдеться в постанові Кабінету Мністрів України від 18 грудня 2017 року № 1008 «Деякі питання зовнішніх запозичень Державної іпотечної установи» опублікованої в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
У постанові зокрема йдеться, що зовнішні запозичення Державної іпотечної установи для фінансування державного інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу» здійснюються з додержанням таких істотних умов:
позичальник ― Державна іпотечна установа;
сума кредиту ― 500 000 000 (п’ятсот) млн. доларів США;
ефективна відсоткова ставка ― 4,5 відсотка річних;
вид кредиту ― кредитна лінія;
вибірка кредиту ― здійснюється окремими траншами відповідно до затвердженого графіка фінансування, зазначеного у кредитному договорі; цільове призначення кредиту ― фінансування операцій з придбання житла
або фінансування будівництва житла відповідно до державного інвестиційного проекту;
строк кредиту ― 180 місяців (15 років) з можливістю його пролонгації, що погоджується окремо;
відстрочення строку погашення кредиту (пільговий період) — три роки. Першою датою погашення основної суми кредиту визначається дата, що настає через 36 (тридцять шість) місяців з дати отримання першої суми за кредитом;
процентний період ― щопівроку; умови погашення кредиту ― основна сума боргу погашається 24 (двадцятьма чотирма) рівними частинами щопівроку.