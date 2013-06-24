Рада Європейського Союзу вчора проголосувала за схвалення другого запланованого платежу для України на суму майже 4,2 млрд євро в межах ініціативи ЄС Ukraine Facility. Імплементаційне рішення Ради ЄС — фінальний етап узгодження перед надходженням коштів до державного бюджету. У листопаді надання траншу погодила Європейська комісія. Гроші мають надійти у грудні, тож загальна сума фінансування за 2024 рік сягне 16,1 мільярда євро.

«Україна успішно і своєчасно реалізовує реформи, передбачені Планом для Ukraine Facility, стабільно виконуємо всі індикатори плану, і саме це є запорукою стабільної фінансової підтримки від Європейського Союзу. Ми вдячні партнерам за позитивне рішення щодо нового траншу обсягом понад 4 мільярди євро. Він допоможе нам посилити макрофінансову стабільність України, забезпечувати соціальні витрати. Ми ж продовжуємо працювати над виконанням індикаторів четвертого кварталу та впровадженням реформ», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Рада Євросоюзу зробила оцінку другого звіту України, поданого в жовтні, і підтвердила виконання всіх дев’яти індикаторів Плану Ukraine Facility для отримання другого траншу. Це реформи законодавства щодо боротьби з корупцією, поліпшення бізнес-середовища, ринку праці, регіональної політики, енергетичного ринку та захисту довкілля.

Нагадаємо, Ukraine Facility — механізм підтримки України, спрямований на забезпечення макрофінансової стабільності та ефективної роботи державних інституцій. Відповідно до Плану України, Мінекономіки — національний координатор Ukraine Facility. Міністерство забезпечує організацію і проведення моніторингу виконання плану та щоквартальну підготовку звітної документації для Європейської комісії, повідомляє Мінекономіки.