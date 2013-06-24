Рада з фінансової стабільності (далі – РФС) на засіданні 22 серпня 2024 року розглянула системні ризики фінансового сектору. За даними огляду, обсяги гривневих коштів клієнтів зростають в усіх групах банків, а кредитування бізнесу та населення пожвавлюється у відповідь на позитивні тенденції в економіці. Натомість потреби державного бюджету в фінансуванні сектору безпеки і оборони зростають. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Війна залишається ключовим викликом для стійкості фінансового сектору та економіки, посилює виклики, зокрема для фінансування та державного бюджету. Члени РФС погодилися з необхідністю подальшої спільної роботи для подолання цих викликів та збереження макроекономічної стабільності.

Під час засідання РФС підтримала законопроект про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків, розроблення якого передбачено п.62 Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Згідно з Меморандумом Національний банк разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів мали підготувати початковий законопроект. Створена при РФС робоча група завершила його розроблення відповідно до концептуальної записки, погодженої на засіданні РФС 5 лютого 2024 року. Законопроект погоджено представниками робочої групи та опрацьовано фахівцями Світового банку і буде передано до Верховної Ради України після широкого обговорення, зокрема з представниками бізнес-спільноти.

Проект передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому. Стандартизовані продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків, створена в формі акціонерного товариства, що перебуває в підпорядкуванні Кабінету міністрів через Міністерство економіки. Державне регулювання та нагляд за діяльністю агенції здійснюватиме Національний банк.

Також РФС ухвалила рішення про створення робочої групи для розроблення пропозицій про зміни до законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб в частині корпоративного управління та функціонування адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, системи внутрішнього контролю, призначення директора-розпорядника ФГВФО, на виконання п.57 Меморандуму з МВФ.

Довідково

Участь у засіданні взяли члени Ради з фінансової стабільності: Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, т.в.о. Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, інші керівники установ – членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.