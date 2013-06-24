Рада з фінансової стабільності (далі – РФС) на засіданні 6 червня 2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування (далі – Стратегія). Стратегія відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки країни. Впровадження Стратегії – питання фінансової безпеки країни та інструмент розбудови динамічної і конкурентоспроможної економіки, здатної до сталого розвитку та євроінтеграції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Члени РФС погодилися, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються з огляду на забезпечення макроекономічної стабільності завдяки послідовній політиці Національного банку та Уряду України і значній міжнародній допомозі. Зокрема, рівень ставок за кредитами знижується. Водночас попит на кредити сегментований, а для низки галузей та регіонів діють надпотужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів.

Стратегія має на меті сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях – «територіях стійкості».

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

Впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців із-за кордону.

Під час засідання РФС розглянула системні ризики фінансового сектору. Загалом завдяки злагодженим зусиллям Національного банку та Уряду, міжнародній фінансовій підтримці макрофінансова стабільність зберігається, а економічне відновлення триває.

Також було завершено розгляд питання встановлення рівня цільового показника та строку його досягнення для системи гарантування вкладів фізичних осіб. РФС рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 01.01.2028 року. Це дасть можливість забезпечити наповнення системи гарантування вкладів фізичних осіб фінансовими ресурсами за рахунок банків учасників та мінімізувати ризики участі держави у фінансуванні виплат гарантованого відшкодування вкладникам фізичним особам.

Довідково

Участь у засіданні взяли члени Ради з фінансової стабільності: Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, інші керівники установ-членів РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.