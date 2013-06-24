У середу, 22 травня, перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility. Угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління і контролю використання коштів у межах Ukraine Facility, а також спільних заходів для запобігання корупції. Наступним кроком стане ратифікація документа у Верховній Раді, після чого угода набуде чинності.

«Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в межах Ukraine Facility. Це інструкція, за якою здійснюватимуть координацію, моніторинг, звітування та багато іншого. Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», — зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до угоди, Україна зобов’язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, які надає Європейський Союз, і захист його фінансових інтересів. У це входять запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьба з корупцією.

Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна активно співпрацюватиме з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії з упровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане провідним органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління і моніторинг використання коштів, які надаватиме Європейський Союз. Зокрема, національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків плану України, прийнятого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими й антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Джерело: Міністерство економіки