«росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти москва, — це сила. І ми добре вивчили цю мову», — зазначив у промові під час 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України в межах формату «Рамштайн» міністр оборони Рустем Умєров. Він додав, що, згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, лише із часу останньої зустрічі в межах формату «Рамштайн» (шість тижнів тому) росія втратила майже 36 тисяч солдатів. За цей період українські війська знищили понад 500 ворожих танків, майже тисячу одиниць бронетехніки і сім літаків.

Зброя, яку надали партнери, зокрема системи HIMARS, ракети Storm Shadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard, змінила ситуацію на фронті. Подальший розвиток коаліцій спроможностей — зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування, допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

«Наші люди чекають на можливість повернутися додому відбудувати свої оселі, возз’єднатися з родинами», — сказав Рустем Умєров.

Міністр згадав у промові Олешки на лівобережжі Херсонщини, біля яких Сили оборони України ведуть наступальні дії. Це місто лежить за шість годин їзди від його рідної Алушти у Криму.

«Лише шість годин їзди від мого дому, якщо міряти за мірками мирного часу. Як швидко ми можемо дістатися туди? Скільки це коштуватиме? Що нам потрібно, щоб це сталося? Думаю про це щодня. І я певен, що кожен з вас допомагає Україні подолати цю відстань. Ось уже півтора року ваша підтримка наближає нас до дому», — сказав Рустем Умєров.

Міністр оборони подякував присутнім на зустрічі колегам за щоденні зусилля з підтримки України. Він наголосив, що особиста роль і залучення Ллойда Остіна в головування на зустрічах у межах формату «Рамштайн» неоціненна.

Під час засідання міністр оборони США Ллойд Остін закликав підтримати сили протиповітряної оборони України: «Оскільки Україна стоїть на порозі чергової воєнної зими, закликаю цю групу забезпечити Україну спроможностями протиповітряної оборони для захисту її народу». Він знову наголосив, що його країна підтримуватиме нас стільки, скільки потрібно, і зазначив: уже 20 місяців народ України показує світові силу вільних людей протистояти путінській агресії.

Пізніше Рустем Умєров розповів про основні підсумки 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України:

— сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони; до неї долучилися 20 країн (Ground-Based Air Defence), лідери — Німеччина та Франція;

— за підсумками візиту в Україну міністра оборони Німеччини вже оголошено про допомогу на 1,4 мільярда доларів — сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси — усе маємо отримати до середини грудня;

— Нідерланди підготували 2 мільярди євро на військову допомогу Україні;

— лідер ІТ-коаліції Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу обсягом 10 мільйонів євро;

— Британія та Норвегія в межах Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку в Чорному морі.

Міністр оборони України висловив вдячність за постійну підтримку від міжнародних партнерів. Він наголосив, що кожна одиниця озброєння, надана Силам оборони, посилює їхню здатність чинити опір ворогу та визволяти українську територію.

Він запросив міністрів оборони країн-партнерів приїжджати з офіційними візитами в Україну, щоб мати змогу на власні очі переконатися, що допомогу, яку вони надали, використовують ефективно, вона наближає день нашої перемоги. Саме для цього Україна працює над створенням потужного військово-промислового комплексу і залучатиме міжнародних партнерів до цього процесу.

«Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покарано», — наголосив Рустем Умєров.

Джерело: Міністерство оборони