Глави держав-членів ЄС під час саміту в Брюсселі ухвалили рішення, яке має відкрити шлях для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як відомо, Нідерланди, де в квітні цього року відбувся консультативний референдум з приводу ратифікації згаданої Угоди про асоціацію, на якому більшість виборців сказала угоді «ні», запропонували укласти додатковий документ, у якому було б розвінчано всі побоювання голландців.

Так, рішення Європейської Ради, яке має юридичну силу для всіх 28 країн-членів ЄС, містить п’ять головних пунктів: Угода про асоціацію не є передумовою для вступу України в ЄС; не надає права українцям на працевлаштування та проживання на території Євросоюзу; не надає нашій державі гарантій колективної оборонної підтримки з боку країн-членів ЄС, а також визначає боротьбу з корупцією як найважливіший елемент співпраці з Україною.

Тепер Прем’єр-міністр Нідерландів Майкл Рютте має використати всю свою політичну майстерність для того, щоб парламент країни нарешті ратифікував Угоду про асоціацію. Хоча сам Рютте визнає, що для багатьох громадян його країни буде неприйнятним компроміс, досягнутий на саміті ЄС у Брюсселі. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. «Досягнута угода знімає питання щодо угоди про асоціацію, вона гарантує, що ЄС збереже єдиний фронт проти дестабілізуючої зовнішньої політики Росії», — пише він, проте додає, що й незадоволених цим рішенням буде багато.

Тим часом Київ закликав Нідерланди зробити все необхідне для швидкого набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це так само йдеться на сторінці Президента Петра Порошенка у Фейсбук.

«Ми цінуємо зусилля лідерів ЄС задля досягнення домовленості щодо рішення, яке відкриває шлях для довгоочікуваного завершення Європейським Союзом процесу ратифікації Угоди про асоціацію», — зазначає Президент. За його словами, це був вимушений крок, необхідний для досягнення спільної мети, а саме — збереження Угоди про асоціацію. На думку Петра Порошенка, важливо, що Києву вдалося відстояти принципову позицію України: не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, жодних змін до тексту угоди, а також її повторної ратифікації всіма країнами-членами.

«Ми закликаємо Нідерланди завершити всі відповідні процедури для забезпечення швидкого набуття нею чинності», — заявив Президент України. Він наголосив, що тимчасове застосування угоди вже принесло чимало позитивних результатів, що визнано і в Україні, і в Євросоюзі. Петро Порошенко зауважив, що Україна очікує на продовження допомоги й підтримки з боку ЄС у подальшій імплементації угоди. Це стратегічний інтерес для всіх сторін.

Президент Європейської Ради Дональд Туск поклав відповідальність за завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС на Нідерланди, повідомляє Укрінформ. «Ми зробили все, щоб урятувати угоду, яку вже ратифіковано 27 країнами-членами та Європарламентом, ми ухвалили юридично зобов’язуюче рішення з метою сприяння ратифікації у Нідерландах, яке стосується всіх занепокоєнь, висловлених голландськими виборцями», — заявив Дональд Туск. І нагадав, що тепер повна відповідальність за долю угоди лежить на Гаазі. На думку Президента Європейської Ради, завершення ратифікації угоди — надзвичайно важливе не лише для України, а й для геополітичної відповідальності ЄС.